الداخلية: "ضبط 48 كيلو حشيش في شمال سيناء والإسكندرية بـ 3 ملايين جنيه"

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام ومديرتى أمن شمال سيناء – الإسكندرية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة رابع العريش – محرم بك) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو الآتى:

مديرية أمن شمال سيناء:

ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة شمال سيناء حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رابع العريش، وبحوزتهما (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرامًا "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية:

ضبط 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) حال استقلالهم سيارة "من دون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,360,000 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستون ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.