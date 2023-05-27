الداخلية تُحبط محاولة "مافيا" لتجارة المخدرات غسل 200 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.



وأكدت التحريات تربح المتهمين من نشاطهم الإجرامي، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات، فضلًا عن إيداع جزءًا منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.