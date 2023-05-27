عمرو أديب يطالب الشركات والبنوك برعاية الأبطال الرياضيين.. نريح دماغنا (فيديو)

طالب الإعلامي عمرو أديب الشركات المصرية المختلفة مثل شركات الاتصالات والبنوك ومؤسسات العقارات برعاية الرياضيين، قائلًا: “كل حد يأخذ له اتنين أو ثلاثة أبطال.. هتخلص”.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، مساء الجمعة: “هتقولي اه بس واجب الدولة ولا هو الدولة لا.. أنا عارف واجب الدولة لكن لما نصرف مليون جنيه هيقولك حرام أنت بتصرف عليه ملايين وأحنا مش لاقيين ناكل ولو مخدش تمويل يقولك سايبينه ليه حرام".

عندنا المادة الخام بتاعة المصرييين:

وتابع عمرو أديب: “أحنا نريح دماغنا زي العالم كله أنه يكون فيه شركات رجال أعمال ناس محترمين مهمين يرعوا الأبطال وده كان بيحصل مع أبطالنا في الإسكواش وغيرهم.. أحنا عندنا المادة الخام بتاعة المصريين ودي أهم حاجة لأن اللي بيعمل الإنجازات دي في الظروف دي يبقى أعظم من أي حد فلو لقى حد في ضهره هيبقى حاجة تانية”.

وتابع عمرو أديب: “أول مرة أعرف أن بغدودة ده مش فى الوزن اللي يؤهله لحصد ميدالية في البطولة الأفريقية التي حصل خلالها على ميدالية فضية.. ولكن لو كان لقى حد يقف وراه كان وزنه طلع أو نزل لأن ليهم طرق هما في ده.. وعلى فكرة دعاية عظيمة للشخص المسئول عن اللاعبين”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5tnM02F6RzU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

استقبال والد أحمد بغدودة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب:

واستقبلت الدكتورة رشا راغب اليوم السيد فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية الوطنيه للتدريب.



وناقشت رشا راغب مع والد بطل منتخب مصر للمصارعة تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.



وأبدى فؤاد مدى سعادته وامتنانه للسيد رئيس الجمهورية وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله، وفي وقت سابق، أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها ستعرض على أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر للمصارعة للتدريب والتأهيل.



وذكرت الأكاديمية عبر حسابها الرسمي: "بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة".

وجاءت تلك الخطوة، بعد أيام من خبر اختفاء أحمد فؤاد بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات، وكانت بعثة مصر تتجه من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اختفى اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.

وصعد إداري منتخب مصر بصحبة مساعديه لغرفة اللاعب ليتفاجىء بوجود بعض متعلقاته لينتاب القلق الجميع ويتم مخاطبة السفارة المصرية وسلطات الأمن في تونس.