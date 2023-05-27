عصام نوار: "أرفض قرار تحويل مجلس اتحاد المصارعة للنيابة"

أعرب اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن استيائه من الأنباء المنتشرة بشأن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

وشدد اللواء عصام نوار أن إحالة مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة غير مقبول، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب.

ولفت رئيس اتحاد المصارعة أن واقعة هروب اللاعبين تكررت مرات عدة في رياضات أخرى ولم يحدث مثل هذا الإجراء، متسائلًا ما أريد معرفته ما هى الجريمة التي سنعاقب عليها أو تم إحالتنا للنيابه بها والمسئولية الرياضية تقع على من هنا.

وأضاف رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار: “بعثة مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبًا ولاعبة نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعه بينهم 44 ذهبية و18 فضة و6 برونز والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وإنجازات كبيرة”.

وأشار اللواء عصام نوار إلى أن التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حالة وجود تقصير مادي تسبب في فساد ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد وسنتقدم للنيابة بكل ماهو مطلوب في حينه.

وشدد اللواء عصام نوار التصريحات التي صدرت من قبل والد اللاعب بأنه كان يستحق له مبلغ ١٨ألف جنيه وحصل منهم على 3 آلاف فقط وتم خصم الباقي من دون سبب، وهنا يجب أن أوضح أن ناديه السابق مركز شباب بيلا الذي انتقل منه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي له مستحقات ورسوم انتقال بقيمة انتقال اللاعب بناءً على الاتفاق المسبق في انتقال اللاعب وبناءً عليه تم خصم المبلغ منه 13ألف و600 جنيه على أن يستردها اللاعب عقب قيام المشروع القومي للموهبة بسداد المبلغ المستحق والذي قام الاتحاد المصري للمصارعة بطلبه منهم بمستند رسمي إلى جانب الضرائب المستحقة ومنح اللاعب باقي المبلغ بمستندات رسمية مثبتة.

وختم اللواء عصام نوار تصريحه هروب اللاعبين والتجنيس بدول أخرى أزمة دولية تعاني منها الكثير من الدول وهذا الملف مسئولية وزارة الشباب الرياضة والمنظومة الرياضية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة في ظل لوائح بعض الاتحادات الدولية التي تسمح بذلك بسهولة ونجحنا في التصدي لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بقوة في ظل اهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم اهتمامًا كبيرًا كان أثره النتائج المميزة التي تتحقق في الفترة الحالية ولكن قرار الإحالة للنيابة العامة أمر استغرب له.