سيدات الجمباز الفني يحصدن فضية البطولة الأفريقية

نجحت لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الفني، في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية المقامة في جنوب أفريقيا بنسختها الـ 17 في الفترة من 26 إلى 27 مايو 2023.

كما حصلت جنى عبدالسلام لاعبة منتخبنا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية.

ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات وهى مصر والكاميرون والجزائر وانجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب أفريقيا البلد المضيف.



وغادرت مساء الثلاثاء الماضي، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات القاهرة متجهة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري.

منتخب الجمباز:

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال: عمر محمد وأحمد عبدالرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم والمدير الفني جمال بشير والمدرب شريف جودت بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني آنسات: جنى محمود وجنى عبدالسلام وساندرا الصادق وندى عوض ونانسي طمان والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين: محمود سيد وسلمى السعيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن منتخبنا الوطني يعتبر واحدًا من أفضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الأخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب أفريقيا.