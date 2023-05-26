أزمة أرملة وائل نور وأميرة العايدي.. اتهامات بالتزوير للاستيلاء على شقتها

رغم مرور سنوات عدة على وفاة الفنان وائل نور، عاد اسمه للظهور مرة أخرى، وذلك بعد خروج أرملته المخرجة غادة النجار عن صمتها؛ لتكشف عن أزمتها مع طليقته الفنانة أميرة العايدي ونجلها يوسف بسبب الميراث.

أرملة وائل النور تفتح النار على أميرة العايدي:

ووجهت المخرجة غادة النجار أرملة الفنان الراحل وائل نور، عددًا من الاتهامات للفنانة أميرة العايدي طليقته، بتزوير عقدًا وهميًا للاستيلاء على شقة الزوجية التي تسكن فيها الأولى، مشددة على أنها توجهت هى وأميرة العايدي للمجلس الحسبي في عام 2016 لحصر التركة الخاصة بالفنان الراحل، متابعة: "كل واحد فينا أخذ حقه كاملًا.. أقرت أن الشقة التى أسكن فيها ملك للفنان وائل نور".



وأوضحت أنها فوجئت في عام 2017 بطليقته الفنان أميرة العايدي، وإقامتها دعوى قضائية تطالب بأحقيتها في ملكية الشقة التي أسكن فيها مدعية أنها تملكها، مشيرة إلى أن أميرة العايدي قدمت عقدًا ضوئيًا حصلت عليه من شخص يدعى ياسر السراج كان خارج مصر.

وأضافت أن عقد شقة زوجها الراحل صحيح وموثق ولا يوجد به أي شبه تزوير، مشددة على أن الفنانة أميرة العايدي طليقته الفنان وائل نور تدعي أنها تمتلك الشقة لكنها لم تتحرك إلا في هذا الوقت، موجهة لها رسالة: "كنتي فين من زمان من وقت ما اطلقتي وليه مرفعتيش الدعوى دي وهو عايش، وليه بتنهشوا في لحمه بعد موته".

وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر شاشة "الحدث اليوم".

اتهمت غادة أرملة وائل نور نجل وطليقة زوجها الفنان الراحل، وكذلك الممثل طارق النهري، بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات حول نسبة الميراث في الوحدة السكنية المملوكة لهم، إذ تقدمت ببلاغ رسمي يفيد اعتدائهم عليها لسلب حقوقها الشرعية.

وائل نور

وبدورها، تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، البلاغ المقدم من غادة أبو النوح، أرملة الراحل وائل نور، ضد يوسف وائل نور ووالدته الفنانة أميرة العايدي، والممثل طارق النهري، بالاعتداء عليها لحين ثبوت الواقعة والتحقيق فيها بشكل رسمي.

وقدم الفنان وائل نور أكثر من 141 عملًا فنيًا بين السهرات الدرامية، والمسلسلات، والأفلام، والمسرحيات أشهرهم فيلم عالم وعالمة، فيلم الاحتياط واجب، فيلم الأوغاد، فيلم سنوات الخطر، فيلم البيه البواب، مسرحية المدرسين والدروس الخصوصية، مسرحية الجنزي.