الدول العظمى توظف الذكاء الصناعي في الأسلحة والعالم يتجه للنهاية.. فيديو

قال محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصنطاعي ليس شيئا جديدا وهو يصتنع شيئا غير موجود، والذكاء الاصطناعي بدأ في الخمسينيات، ووصل لمرحلة ثبات بعد الخمسينيات لعدم وجود قدرة للأجهزة التكنولوجيا للتعامل مع الأحداث.

الذكاء الصناعي

وأوضح الجندي، خلال حواره ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن 99% من الاختراعات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي عسكرية، حيث إن الداعم لهذا التطور الكبير هي المؤسسات العسكرية، والذكاء الاصطناعي موجود في الأسلحة بشكل مرعب، والمؤسسات العسكرية داعمه.

برامج تعديل الصور

وأضاف أن صناعة السينما من الصناعات التي يغيرها الذكاء الاصطناعي حاليًا، مشددًا على أن هناك تحديثات على برامج تعديل الصور والفيديوهات من خلال الذكاء الاصطناعي وهو التعديل الفوري للصور، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بها مشاكل وسلبيات وبها بعض الانحياذ، ولابد أن يتم التعامل معه على أنه ليس كافة نتائح دقيقة.

ولفت إلى أن هناك بعض المواطنين غير قادرين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هناك نوع من الثقافة لابد أن تكون موجودة للتكيف مع التطبيقات والتكنولوجيا الجديدة، ولابد أن نفهم مشاكله ومخاطره.

اختراع كاذب

وأضاف أن الإبداع الحقيقي عند البشر وليس الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أنه يمكن الوصف الذكاء الاصطناعي بانه مساعد باحث، ولا يجب الاعتماد عليه في كتابة الأبحاث ولابد أن يكون هناك إبداع كبير للبشر،

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تزييف الواقع، وتطبيقاته هي اختراع كاذب من اللحظة الأولى، موضحًا أن تزييف الواقع هو من أهم سلبيات الذكاء الاصطناعي ويجعل هناك فقاعات كاذبة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تزييف الأصوات، وهناك دعوى بخطورة الذكاء الاصطناعي على الانتخابات الامريكية المقبلة.