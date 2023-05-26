"مصر السمراء".. احتفالية بمرور 60 عاما علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

مشروع مصر السمراء

نظم مشروع مصر السمراء، احتفالية يوم إفريقيا بمناسبة مرور 60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، بأحد القاعات الكبري بجاردن سيتي.

مشروع مصر السمراء

شارك في الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الافريقي، من بينهما طلاب وباحثين من دولتي السنغال ومالي وإريتريا وبنين والسودان، والمغرب وتونس.

منظمة الوحدة الإفريقية

وتضمن الاحتفالية جلسات نقاشية، عن دور مصر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التطرق علي إبراز الآباء المؤسسين لتلك المنظمة التي ساهمت في تحرر القارة من الاستعمار والتخلص من الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

كما تضمن الاحتفالية معرض للمشغولات اليدوية والفوتغرافية، لدول مصر، والمغرب، وتونس، والسودان، ولوحات فنية عن جمال أرض الكنانة.

قال حسين محمود، مؤسس مصر السمراء، إنه منذ سنوات طويلة يحرص علي إقامة تلك الاحتفالية الذي يعد هام في تاريخ ودور مصر في ريادة القارة من الظلم والقهر والاستعباد والتحررمن الاستعمار الذي دمر القارة.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية، أن مشروع المبادرة يعتبر نواة لمشروع ثقافي وحضاري كبير يهدف لإحياء الثقافة والهوية الإفريقية في المجتمع المصري.

وأوضح محمود، أن المشروع يعمل على تنشيط تلك الثقافة من خلال العديد من الفعاليات التي نبحث من خلالها على المشتقات الحضارية بين مصر والجنسيات الإفريقية الأخرى.

احتفلت مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وهو يوم إفريقيا الذي يحتفل به كافة البلدان الافريقية.

منظمة الوحدة الإفريقية

وحضر الاحتفالية كلا من غزالي العثماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي، وموسي فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتورة مونيك نسانزا باجانوا نلئب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الافريقي، وأعضاء لجنة الممثل الدائم وموظفو مفوضية الاتحاد الأفريقي وأسرهم، وممثلو أجهزة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الأقتصادية الإقليمية ووسائل الإعلام والضيوف المدعوون.

25 مايو

يعد الاحتفال بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية علامة فارقة، في المجتمع لانه بوضوح يعد التزام القارة بالتضامن والسلام والأمن والتكامل الأقتصادي.

تأسست منظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو عام 1963م، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة، وبعد مرور 60 عامًا كان دوره بارزًا في تعزيز العمل الجماعي مع تكريس القيم المشتركة والتعاون بين الدول الأفريقية.