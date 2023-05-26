اعتماد أشرف صبحي عضوًا لفترة جديدة بمجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

اعتمد الاجتماع الوزارى للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة والمُنعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بإثيوبيا، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ عضوًا لفترة جديدة فى مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 2023 - 2025.

قال وزير الشباب والرياضة :" بعد انضمامي لعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ممثلاً لأفريقيا، فانه يسعدني كثيراً تمثيل إفريقيا لفترة أخرى جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية، حيث أن الفترة الأولى تأثرت بشدة بوباء كوفيد، ومع ذلك استطاعت مصر أن تقوم باستضافة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمكتب التنفيذي في القاهرة عام 2022، بالإضافة إلى منح مساهمات مالية لصندوق أبحاث الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والاستمرار في دعم عمل المكتب الافريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كلما طلب منا المساعدة للقيام بمهامهم".

مصر تدعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أكد وزير الشباب والرياضة، على حرص الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة على دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها على الرياضيين، مشيرًا إلى عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا.

حضر الاجتماع الوزاري كل من السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، يوشيزي كندويري وزير الشباب والرياضة لدولة مالاوي رئيس المكتب للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في الدورة الرابعة ، والسادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .