التحكيم الرياضي يحسم قضية محمد كنو

حسم مركز التحكيم الرياضي بشكل نهائي قضية محمد كنو لاعب الهلال بشأن مشاركته في ديربي الرياضي بين الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وقدم النصر شكوى رسمية ضد مشاركة محمد كنو مع الهلال في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهاية شهر ديسمبر الماضي، على خلفية أزمة توقيعه للناديين في وقت واحد.

وواجه محمد كنو عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أشهر فضلا عن منع الهلال السعودي من القيد لفترتين وغرامة مالية 27 مليون ريال، قبل أن تنتهي العقوبة في 28 أكتوبر الماضي.

ورفض مركز التحكيم الرياضي استئناف نادي النصر بشكل رسمي، مع تأييد نتيجة مباراة الديربي، وفقا لما أكده الإعلامي أحمد العجلان.

وأوضح العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المركز أرسل قراره إلى جميع أطراف القضية، والذي جاء بالإجماع من المحكمين والمرجح.

استبعاد 4 لاعبين من قائمة الهلال السعودي أمام أبها

استبعد الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، أربعة لاعبين من القائمة المستدعاة لمواجهة أبها، في المباراة المقررة بين الفريقين مساء السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

رباعي الهلال المستبعد أمام أبها هم محمد كنو وسالم الدوسري ومحمد البريك والحارس عبدالله المعيوف، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن.

ويستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم غدٍ السبت، الموافق 27 مايو.

وكان الهلال قد تلقى خسارة أمام العدالة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الـ28 الماضية من دوري روشن السعودي، يحتل الهلال، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة.

