بسبب أحمد بغدودة.. إحالة اتحاد المصارعة للنيابة العامة وتدخل الرئيس السيسي

اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس

في تصريح رسمي، أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية، معلنًا إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

وجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية، وتحفيز الأبطال الدائم وهو ما لا يحدث فى دول أخرى كثيرًا، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس أسهم فى زيادة عدد الأبطال وحدوث طفرة كبيرة فى الإنجازات قاريًّا وعالميًّا.

أوضح «صبحى» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقًا ولكنها قلت كثيرًا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة



قال «صبحى» مخاطبًا الأبطال الرياضيين: "أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمى ومستدام، ورسالتى لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقى والدولى والأوليمبى «نحن معكم جميعًا»".

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة



رحَّب أشرف صبحي، بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسئولية المجتمعية للرياضيين.

وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: «لدينا مؤسسات أسهمت فى برامج رعاية الأبطال، فضلًا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف»، مضيفًا أن المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبى مشروع مستدام ومستقبلى وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية.



قال “صبحي”: "نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها فى رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها فى نشر المدارس الرياضية، مشيرًا لإنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص".

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأوليمبياد باريس:

كشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، إذْ تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، فضلًا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرًا إلى أن عام 2022 شهد فقط ٩٠٠ بعثة رياضية خارجية، مشيدًا بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحًا أن هناك برامج توعية للأبطال فى الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

قصة هروب أحمد بغدادي:

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانًا حول حادثة اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة، معلنًا فتح تحقيق عاجل في قضية هروبه واختفائه، مؤكدًا أنه يدرس الإجراءات القانونية كافة التي تحفظ حقوقه كافة في هذا الشأن.

اللاعب أحمد بغدودة

أوضح البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن اتخاذ الإجراءات كافة بما يضمن استمرارية اللاعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

تصريحات والد بغدودة:

في تصريحات لوالد بغدودة عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري قال: "بشكر الرئيس السيسي.. نحن ولدنا في هذه البلد وسنعيش فيها وسنموت فيها"، متابعًا: "سعيد للغاية بخطوة الرئيس السيسي، أنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية، والرئيس السيسي الأب الروحي للمصريين".

الصفحة الرسمية للأكاديمية للتدريب:

واصل والد اللاعب الهارب: "ليس هناك تواصل بينى وبين ابنى بعدما سافر إلى فرنسا، وموضوع سفره أخذ حيز كبير، وبقول لابني أرجع لمصر هذه بلدنا التي نعيش فيها وسنموت فيها"، معربًا عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة للمصارع لتلقي منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

نشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية للتدريب: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة".