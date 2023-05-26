الدفاع السودانية تستدعي الاحتياط من الضباط.. والأعمار لا تزيد عن الـ65

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية، وياتي هذا القرار دعمًا للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار.

الدفاع السودانية تستدعي الاحتياط من الضباط والصف والجنود:

نشرت الدفاع السودانية، في بيان له اليوم الجمعة: "اتساقًا مع الظروف التي فرضها التمرد واستهدافه للمواطنين الشرفاء الأبرياء واستخدامهم كدروع بشرية مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم إضافة لعمليات الترويع والإذلال مع تعطيل الحياة العامة من خلال استهداف مراكز الخدمات ( المياه - الكهرباء - المستشفيات)، والبنية التحتية للدولة مع نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات و الوزارات وخلق الفوضى بتحرير المساجين، واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة".

أوضحت وزارة الدفاع السودانية، أن هذا القرار يعمل به الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد أعمارهم عن الـ 65 عامًا، واللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، والتبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية اعتبارًا من يوم الاثنين 29مايو 2023م، وتقوم قيادة القوات المسلحة باستكمال مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات.

اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع

طالبت وزارة الدفاع السودانية، من جميع المتقاعدين القادرين على حمل السلاح أن يتوجهوا لأقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

وزارة الدفاع السودانية دعت المتقاعدين من القوات المسلحة للحصول على سلاح من الجيش:

دعت وزارة الدفاع في السودان، الجمعة، في بيان لها، المتقاعدين من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، للحصول على سلاح من الجيش، لتأمين أنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم، والعمل وفق خطط هذه المناطق.

أسفر عن الصراع الذي اندلع في 15 إبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 1800 شخص.

نزح أكثر من مليون سوداني داخل البلد المصنف من بين الأفقر في العالم، ولجأ ما لا يقل عن 300 ألف آخرين إلى دول الجوار التي تشهد بدورها أزمات، وفق معطيات الأمم المتحدة.

رغم الهدنة المبرمة بوساطة سعودية أمريكية اندلع في رابع أيامها الهدنة، معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، في دارفور غرب البلاد.