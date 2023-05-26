حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع (انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 20 مايو إلى 26 مايو الجاري.

وهو كالآتي:-

1) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث آليات الترويج لمشروعات الهيئة لدى الجاليات المصرية بالخارج، بجانب استعراض ما تم خلال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ومبادرة حياة كريمة في عدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفرص التدريب والتأهيل للشباب في عدد من المحافظات.

2) بحثت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السفير الألماني لدى مصر سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف، مشيرة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ودور الوزارة في التدريب والتأهيل للشباب

3) أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة دعم وزيادة الحزم التأمينية للمصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين، مشيرة إلى أن هناك موقع مخصص لتأمينات المصريين بالخارج، كما نشرت الوزارة أبرز المستندات المطلوبة للاشتراك وكذلك الحزم التأمينية المتاحة

4) في إطار المبادرتين الرئاسيتين مراكب النجاة وحياة كريمة، وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني الأهلي التنموي، لتقديم خدمات طبية وتنظيم قوافل بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية لتنظيم 70 قافلة طبية في 70 قرية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، لتطوير قرى الريف المصري في إطار أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، وقالت الوزيرة إن استمرار التعاون مع مؤسسة "صناع الخير" يعكس ثقة الوزارة في هذه المؤسسة المهمة، وما تلعبه من دور اتجاه العمل والتكافل المجتمعي وهذا ما دفعنا لتجديد واستمرار التعاون لخدمة شرائح جديدة من مواطنينا الأكثر احتياجا من منطلق الحرص الدائم على توفير حياة كريمة للمواطنين والحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

5) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا تشاوريا مع أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، مؤكدة أن الشركة ستبدأ في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعقاري والتجاري، وذلك بحضور الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وأعضاء المجلس التأسيسي للشركة.

6) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عادل بولس رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمناقشة عدد من أفكار جذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الوزارة لإدماج المستثمرين المصريين ورجال الأعمال المصريين بالخارج في ملفات الاستثمار والتنمية، ضمن خطة عمل الحكومة.

7) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجرازيلا ريتست مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، ولقائه مع السيدة وزيرة الهجرة وتفقده زيارة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل.

8) وجهت السفيرة سها التهنئة للطالبة "مي عوض" لتمام الشفاء والخروج من المستشفى، والتي كانت تعالج بها وتم إجراء جراحة لعلاج الإصابة التي تعرضت لها خلال الأحداث الجارية بالسودان الشقيق وقامت وزارة الهجرة بالعمل مع الجهات المعنية إعادتها إلى أرض مصر لتلقي علاجها وتم استقبالها في مستشفى هليوبوليس.

9) شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مناقشة بحثية عن سبل تنمية المحافظات الحدودية للحد من الهجرة غير المشروعة وسبل تنمية المحافظات الحدودية حتى عام 2030، وذلك في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بجانب التعاون لإيجاد بدائل آمنة للشباب بالتدريب والتأهيل والمساعدة بالتعريف بفرص الهجرة الآمنة والآليات التي تتيحها وزارة الهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

10) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي لتمكين المرأة بالفن مؤكدة الحرص على نشر الثقافة الفنية في مختلف المناطق ومن بينها المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، باعتباره أحد القوى الناعمة لنشر ثقافة الهجرة الآمنة وعدم تعريض النفس لأخطار الهجرة غير الشرعية.

11) هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة لفوزه بالبطولة العربية بالكويت، وتشيد بالأداء القوي لفريق هوكي الجليد، المكون من مصريين من 20 دولة حول العالم من ذوي الهمم، من المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية المقيمين بالولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا ومصر وما قدموه من مباريات قوية خلال فعاليات الدورة، معربة عن ثقتها في قدرة المصريين بالخارج على تحقيق المزيد من النجاحات.

12) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاءً خاصًا مع برنامج "الجدعان" على قناة القاهرة والناس، تحدثت سيادتها فيه عن الترويج للعقار المصري في الخارج من خلال بروتوكول التعاون فيما بين وزارة الهجرة ومعرض إكسبو ريبابليك، وكذلك تقديم مزايا عديدة باعتبار أن العقارات وسيلة مباشرة لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية.

13) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حوارًا خاصًا مع مجلة "نصف الدنيا"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، ونُشر الحوار في العدد الجديد من المجلة لشهر مايو الجاري، وقد تحدثت سيادتها فيه عن المرأة المصرية صاحبة العقل المنظم والمعجزي، وعن الملفات الخاصة بمهام الوزارة على رأسهم ملف السودان ورحلة الإجلاء وكواليس عودة أكثر من 85% من المواطنين المصريين من السودان بأمان، وعن ملف الهجرة غير الشرعية، وكذلك عن المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج.

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