مسجد شنودة بالبحيرة يثير الجدل.. سر إطلاق هذا الاسم؟

أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق اسم شنودة على أحد مساجد قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

مسجد شنودة بالبحيرة:

يرجع السبب وراء إطلاق الأهالي اسم "شنودة" على المسجد أن القرية المقام بها المسجد تسمى عزبة شنودة، وهي موجودة بهذا الاسم منذ مئات السنين، نظرًا لوجود عددٍ كبيرٍ من الإخوة المسيحيين بها.

المسجد مقام منذ عشرات السنين ويحمل نفس الاسم، وكانت أرض المسجد تبرعًا من الإخوة المسيحيين بالقرية، وحمل اسم القرية الموجود بها وهي عزبة شنودة.

شهد المسجد عملية إحلال وتجديد، وتم افتتاحه اليوم بعد أعمال الترميم، وهو مقام على مساحة 145 مترًا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.

قال المركز الإعلامي بدمنهور: "إنه تم افتتاح وإقامة شعائر صلاة الجمعة من داخل مسجد شنودة بعزبة شنودة التابعة لقرية نديبة بحضور الدكتور محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد مسعود نائب رئيس المدينة، ورضا صوان رئيس القرية، والدكتور مصطفى عبدالعال مفتش المنطقة والمسجد مقام على مساحة 150 مترًا تقريبًا وبتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف جنيه تقريبًا بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.

أشاد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى مركز دمنهور، وذلك لإدراكه لدور المساجد فى نشر صحيح الدين والخدمات المقدمة، ومواجهة الشائعات وقام بمتابعة إنشاء هذه المساجد بمختلف القرى.