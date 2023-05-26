تخريب منزل سفير الأردن في الخرطوم

أحداث عنيف مستمرة ودائرة في السودان، إذْ تجددت الاشتباكات وانخفضت حدتها بعض الشيء بعد إعلان بداية الهدنة ووقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

منزل سفير الأردن في الخرطوم تعرَّضَ للتخريب:

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، أشكال العنف والتخريب كافة التي تحدث بالسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن منزل سفير المملكة الهاشمية الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم تعرض للاعتداء والتخريب من قبل بعض المخربين، اليوم الجمعة.

أوضحت وزارة الخارجية الأردنية، أن السفير أو أي شخص من طاقم السفارة لم يتعرض إلى الإصابة أو أي مكروه، مشددة الوزارة في بيان له اليوم الجمعة، أن السفير وطاقم السفارة موجودين في مدينة بورتسودان.

أشارت الأردن، إلى أنها تدين أشكال العنف والتخريب كافة وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مشددة على أنه ولابد أن يكون هناك احترام لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الاعتداء على منزل سفير الأردن بالخرطوم دون إصابات:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد الماضي، توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

ذكرت الخارجية السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة".

تشهد مدينة جدة محادثات غير مباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أمريكية تبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية في السودان.

دخلت الهدنة حيّز التنفيذ يوم الإثنين الماضي الساعة 21:45 بتوقيت الخرطوم وتستمرّ سبعة أيّام.

تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في شمال ووسط دارفور:

تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في شمال ووسط دارفور غرب السودان، اليوم الجمعة، مع دخول الهدنة يومها الرابع فيما لا تزال شبكات الاتصالات مقطوعة.

بسط الجيش، اليوم الجمعة، سيطرته على مدينة زالنجي وسط الإقليم الذي عانى لسنوات سابقًا ويلات الاقتتال، بعد حصارها لمدة أسبوع من قبل الدعم السريع، وأوضح أن الجيش تدخل بطيرانه الحربي، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.