شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، والكثير من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ختام ملتقى الفن والحياة الدولى المقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بحضور فنانين مصرين ومن دول عربية عدة.

ومن جانبه، أشاد المحافظ باللوحات ورحب بجميع الفنانين الموجودين مصريين وعرب على أرض شرم الشيخ، مؤكدًا اهتمامه بتلك المعارض الفنية لما لها من صدى إيجابي وجيد في توصيل حالات مختلفة فنية واجتماعية وثقافية، متمنيًا إقامة تلك المعارض الفنية باستمرار بشرم الشيخ التي تستضيف جميع المؤتمرات الدولية وتعتبر عنصر نجاح لها، وإشادة الحضور ببلد السحر والجمال.

وقال الفنان مصطفى غنيم، رئيس الملتقى، بأن لوحات الفنانين المشاركين بالملتقى جسدت الحالة الجمالية المبهرة لمدينة شرم الشيخ الساحرة، وأضاف بأن الملتقى يحظى بمشاركة الكثير من الأشقاء العرب المبدعين الرائعين، تأكيدًا لأهمية التعاون الثقافى العربى الشعبى، وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين، وأعرب عن أمله فى مشاركة ٥٠ دولة عربية وأجنبية تحتضنهم أرض السلام شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن مشاركة المحافظ ورعايته للملتقى تأكيد تشجيع الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للثقافة والفنون.

وفي ختام الجولة بالمعرض قام محافظ جنوب سيناء بتكريم الفنانين المشاركين في الملتقى متمنيًا لهم دوام التوفيق والإبداع.