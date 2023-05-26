الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بكأس الكونفدرالية

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر فيس بوك بذكرى التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لنسخة عام 2019، حيث قامت بنشر صورة من فعاليات التتويج معلقة عليها قائله: "تلك الليلة التي قدم فيها جمهورنا الوفى أعلى درجات الانتماء وعشق الكيان، حيث امتلأت مدرجات استاد برج العرب على أعينها من أجل الهتاف والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية.. مرت أربع سنوات على تتويج فريقنا بذلك اللقب".

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وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبطلا لكأس الكونفدرالية عام 2019 بعد تخطى عقبة نظيره نهضة البركان المغربي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد معاناة مع ضربات الحظ الترجيحية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب والعودة بنتيجة هدف نظيف.

الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية

أبرز تصريحات مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوم ولم يأت النادي بعدها.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي :" عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة".

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، كما قام بتكريم بتكريم فريق الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.

وأثنى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند، كما أشاد بفريق الرجال ونجاحه في حصد لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

وأضاف أن الفريقان نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

وأكد رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وتابع قائلا :" اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسط واحد من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك".

وأضاف أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.