تأجيل لعبة الخيال العلمي Homeworld 3 لفبراير 2024

لن يرى عشاق امتياز Homeworld وصولها الجديد هذا العام بعد كل شيء. كان من المفترض أن تظهر التكملة التي طال انتظارها لـ Homeworld 2، وهي لعبة فيديو إستراتيجية للخيال العلمي في الوقت الحقيقي تم إصدارها في عام 2003، في عام 2022 قبل أن يتم تأجيل إصدارها إلى النصف الأول من هذا العام.

الآن ، كشفت مطورها Blackbird Interactive و Gearbox Publishing عن نقل تاريخ إطلاق Homeworld 3 إلى فبراير 2024. في إعلانهم، قالوا إنهم يريدون تقديم لعبة "ترقى إلى المعايير التي وضعها أسلافها.

وتابعوا أنه من أجل تحقيق رؤيتهم بالكامل، فإنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحسين اللعبة وصقلها. كانت ردود فعل المعجبين على الإعلان على تويتر إيجابية حتى الآن، حيث يدعم معظمهم الشركات لأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك بشكل صحيح.

عند سؤالهم عن إصدار الجامع الذي قاموا ببيعه، قالوا إن أولئك الذين اشتروا الصندوق سيستمرون في استلامه عند الإطلاق.

نشرت الشركات أيضًا نسخة موسعة من إعلانها على موقع Gearbox على الويب، حيث أوضحوا أن تحرك Blackbird لتنفيذ أسبوع عمل مدته أربعة أيام في عام 2022 ليس هو السبب وراء تأجيل تاريخ إصدار اللعبة مرة أخرى.

وأضافوا: "في الواقع، يستطيع الفريق تحقيق الكثير إن لم يكن أكثر عندما يُمنح الوقت الشخصي الإضافي". لم يمروا بأي عقبات فنية وقاموا بتغيير نطاق اللعبة أيضًا - الأمر ببساطة يستغرق وقتًا لإنشاء لعبة كاملة وصقلها. بالنسبة للمعجبين الذين لا يطيقون الانتظار ليروا كيف يسير التطوير، فقد وعدوا بمشاركة "أكبر تحديث للتقدم في Homeworld 3 حتى الآن في وقت لاحق من هذا الصيف.