MITSUMI Distribution تستعرض أحدث تقنياتها في Gitex Africa 2023

أعلنت شركة ميتسومي للتوزيع MITSUMI Distribution، الموزع المتخصص في التكنولوجيا وقنوات التوزيع في جميع أنحاء أفريقيا عن مشاركتها في معرض Gitex أفريقيا 2023 المرتقب.

مع أكثر من عقدين من الخبرة، تستعد شركة ميتسومي للتوزيع MITSUMI Distribution لتقديم مجموعتها الواسعة من الحلول التكنولوجية المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، يسر شركة ميتسومي للتوزيع ( MITSUMI Distribution) الكشف عن شراكتها الاستراتيجية مع HP، وتوسيع عروضها عبر البلدان الناطقة بالفرنسية في غرب ووسط أفريقيا.

خلال Gitex أفريقيا، ستعرض ميتسومي خبرتها وتؤكد من جديد تفانيها في تقديم حلول متطورة لزبنائها الكرام. يسر ميتسومي أن تقدم ركائزها الثلاث من الخبرة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول المؤسسة خلال Gitex وستضم مجموعة رائعة من العلامات التجارية الشهيرة التي تمثل طليعة الابتكار في كل مجال.

يمكن للزوار استكشاف منتجات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من Dell و HP و Canon و Acer و Asus و LG، بينما يختبرون أيضا أحدث تطورات Telco من Nokia و Samsung و Oppo و Huawei وTecno و Infinix. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض حلول المؤسسة من Dell و HPE و Vinchin و Hitachi وغيرها من العلامات التجارية ، إلى جانب مكونات من الدرجة الأولى من Kingston و Kioxia و Lexar و Seagate و Toshiba.



قال ميتيش شاه، المدير العام في شركة ميتسومي للتوزيع MITSUMI Distribution: "يسعدنا المشاركة في معرض Gitex أفريقيا 2023، حيث يمثل فرصة هائلة للتواصل مع عملائنا الكرام وشركائنا ونظرائنا في الصناعة"، وأضاف: "يتيح لنا هذا الحدث عرض أحدث ابتكاراتنا وتبادل الأفكار وإقامة علاقات قيمة. هدفنا هو تمكين الشركات الأفريقية من خلال أحدث الحلول التكنولوجية، والمساهمة في رحلة التحول الرقمي المستمرة في المنطقة . وقد أثبتت هذه العروض المبتكرة بالفعل قدرتنا على تمكين الشركات الرائدة في جميع أنحاء أفريقيا، وتسهيل الكفاءة التشغيلية، وتبسيط العمليات، والنمو المستدام".



وستستضيف شركة ميتسومي للتوزيع MITSUMI Distribution، الملتزمة بتبادل المعرفة والقيادة، ندوات وورش عمل في Gitex أفريقيا، لتقديم رؤى لا تقدر بثمن في الصناعة. مع فريق يضم أكثر من 40 مهندسا ماهرا معتمدا، سيتم تقديم الاستشارات الشخصية والدعم لضمان حلول مخصصة للعملاء.

تهدف Mitsumi Distribution إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التكنولوجيا الأفريقي، والتواصل مع العملاء والشركاء، وفهم اتجاهات السوق، واستكشاف فرص جديدة. ويؤكد هذا الوجود على التزام ميتسومي للتوزيع( MITSUMI Distribution) الراسخ بدفع اعتماد التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة.