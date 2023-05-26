لحظة ثوران بركان في كوستاريكا (فيديو)

سجَّل بركان رينكون دي لا فيجا في شمال كوستاريكا، ثورانًا قويًا دون الإبلاغ عن آثاره على الناس أو البنية التحتية، بعد شهر واحد من آخر ثوران بركاني ملحوظ.

قال سيريل مولر عالم البراكين في مرصد علم البراكين والزلازل في كوستاريكا "أوفسيكوري" التابع للجامعة الوطنية "UNA": "أحدث بركان رينكون دي لا فيجا ثورانًا قويًا".

أضاف أن: "العمود المكون من بخار الماء والمواد البركانية وصل إلى ارتفاع 3000 متر فوق مستوى فوهة البركان".

كان هذا الثوران "ثائرًا"، ويحدث عندما يكون هناك تفاعل بين الصهارة الساخنة والماء، الذي يتبخر ويزيد حجمه 1000 مرة في ثوان، مما يؤدي إلى انفجار.

يعد بركان دي لا فيجا، أحد البراكين الخمسة النشطة في كوستاريكا، ويقع في منطقة جواناكاست، على بعد نحو 270 كم شمال غرب سان خوسيه.

حتى الآن، هو في المستوى 2 من 4 تنبيه، مما يعني حالة من الزلازل "الكبيرة" والانفجارات الصغيرة مع "انبعاث كبير للغازات الحمضية"، وفقًا لمرصد علم البراكين والزلازل في كوستاريكا.

أشار مولر إلى أن الثوران، الذي حدث بعد شهر واحد من آخر ثورة مماثلة: "ولّد ثورانًا على الجانب الشمالي، وهو مزيج من الطين والمياه الساخنة التي تخرج من البحيرة عند حدوث ثوران".

نزلت هذه الرواسب عبر قنوات منحدرات البركان وجرت الرواسب إلى أسفل التل، وفقًا لمركز الطوارئ الوطني "CNE".

تحذير السكان من النشاط البركاني:

قالت "CNE": "ظل البركان هذا الشهر في حالة ثوران مستمر"، وحذرت سكان الكثير من المواقع القريبة من البركان من "الابتعاد عن مجاري الأنهار التي يمكن أن تنقل المواد والرواسب من البركان".

قال مولر: "إن النشاط الذي سجله بركان دي لا فيجا هو "الأكثر نشاطًا في الشهر"، لكنه ليس الأعلى في العام.

أضاف عالم البراكين أن معايير المراقبة تحذر من أنه "من المحتمل أن يكون هناك تسرب صغير للحمم البركانية والحمم البركانية أسفل فوهة البركان".

بركان دي لا فيجا هو عبارة عن كتلة صخرية يبلغ ارتفاعها 1،895 مترًا تقع في سلسلة الجبال المركزية في كوستاريكا، والتي تمر عبر وسط البلاد من الشمال إلى الجنوب.