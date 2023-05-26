وزير الرياضة يناقش تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية؛ عددًا من النقاط والملفات بتقرير الخبراء بالجلسة العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن تقرير الخبراء في مجال الشباب بشأن فصل الشباب عن اللجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، واقتراح المفوضية بأن تُكون لجنة نوعية تختص بالشباب والجندر والمرأة، أكد الوزير في هذا السياق، اعتراض مصر علي هذا الفصل لأنه لا يتماشى مع شكل المؤسسات المصرية المعنية بهذه الموضوعات، وأنه لا توجد دراسة واضحة بهذا الشأن عرضت علي لجنة الخبراء، وكذلك أنه ليس من المنطقي رفع قرار أو توصية للاجتماع الوزاري دون دراسة، كما أن القرارات إجرائيًا تأتي بالتوافق، وإن لم تحدث يسقط القرار.

وفي السياق ذاته، عرض السيد وزير الشباب والرياضة أيضًا، رغبة مصر في استضافة برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي 2024، وتقديم الخبرات المصرية لدولة غانا في ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية (13) والتي تم تأجيلها لعام 2024، مشيرًا إلي أن عددًا من الملفات والتقاط المهمة في ملف اللجنة البارالمبية الإفريقية، وإعطاء القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير سُبل النجاح كافة، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة، لافتًا إلي أن اللجنة البارالمبية تستند إلي رؤية الدولة المصرية والتي تتسق مع نظيرتها الإفريقية في ذلك الشأن.



أشار الدكتور أشرف صبحي خلال حديثه عن فصل مجال الرياضة، إلي الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، واتساقها مع سياسة الاتحاد الإفريقي للتنمية الرياضية المستدامة 2023-2030، إذْ تُعد هذه السياسة استرشادية وبمثابة إطار يمكن الاستعانة بها.

تحدَّثَ الوزير عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورت البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإداره الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية اتساقًا مع مستهدفات أجندة إفريقيا 2063.

خلال كلمته حول مجال التصنيع الرياضي والنجيل الصناعي، نوَّه الوزير إلي خطة الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة إلي التوسع والانتشار بشكل أكبر في مجال التصنيع الرياضي وإنتاج النجيل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي، وتقديم خدمات أفضل وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية، وفتح مزيد من الأسواق في الدول الإفريقية.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن القارة الإفريقية اليوم تعيش تحديات غير مسبوقة من أجل إثبات قدرتھا على تحقیق أچندة 2063 وأهداف التنمیة المستدامة نحو إفریقیا متكاملة ومزدهرة، یقودھا مواطنوھا، وتمثل القوة الدینامیكیة في الساحة الدولية، وكذلك على صعيد الشباب، يواجه الشباب الإفريقي اليوم تحديات خصوصًا في مجالات التعلیم والعمالة والھجرة ومباشرة الأعمال الحرة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والصحة وسبل العیش البیئیة والمستدامة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر مستمرة في عضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، نظرًا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى القاري والدولي، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة نحو تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولي، و استمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكل الرياضيين.



في ختام كلمته حول عدد من النقاط والملفات في فصل الشباب والرياضة، طلب الدكتور أشرف صبحي، استضافة مصر للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة والتي تُنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، مشيرًا في الشأن إلي أن الدعم المتواصل الذى تشهده المنظومة الرياضة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته الدقيقة للأحداث الرياضية كافة التى تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح، وأن البنية الرياضية المصرية حاليًّا تضاهي مختلف دول العالم الأمر الذي يؤهلنا عن جدارة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبري على غرار كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من الأحداث والفعاليات الدولية والقارية.

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الإفريقي، السيدة / شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، الدكتور عبدالله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الإفريقي، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الإفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.