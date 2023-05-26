جامعة سوهاج تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الكليات

أعلنت جامعة سوهاج أن الثالث من شهر يونيو المقبل، موعد انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكليات الجامعة كافة، البالغ عددها 17 كلية، ويؤدي أعمال الامتحانات هذا العام أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وذلك بجميع الكليات النظرية والعملية على فترات خلال اليوم.

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة حددت أن انطلاق أعمال الامتحانات تبدأ في 3 /6/ 2023، وتنتهى في 26 /6/ 2023، وتبدأ إجازة آخر العام في 27/ 6/ 2023، وأنه تم التشديد على الالتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع أى طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول، منعًا لمسببات الغش، بالإضافة إلى توفير الهدوء والانتظام التام داخل اللجان، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، ندوة عن آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية، انطلاقًا من من إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تم إطلاق استراتيجية الابتكار عام 2018، وهو يعطي الحق للجامعات بتسويق نواتج البحث العلمي للمجتمع المحيط ".

وأنشأت الجامعة ما يعرف بـ " وداي التكنولوجيا "، والذي يسمح بإنتاج شركات للتطوير من نواتج البحث العلمي"، وأن استراتيجية التغيرات المناخية تتضمن استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تكون متكيفة مع التغيرات المناخية، وتم تنظيم هذه الندوة لتسويق السلالات المستنبطة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية.