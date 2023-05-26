افتتاح مسجد بقرية الشنواني مركز الحامول بكفر الشيخ

شهدت قرية الشنواني التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجد بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، بحضور جماهير ورواد المسجد، والدكتور عبد الصمد أحمد عبد العزيز، وعدد من التنفيذيين ومفتشي الإدارات وقيادات الدعوة بالمديرية.

وتناولت خطبة الجمعة الحديث عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة كفرالشيخ في جو يسوده البهجة والسرور، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أنه سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُــونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ"، ومن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) كفاية الهموم ومغفرة الذنوب، فعن أبي بن كعب (رضي الله عنه) أنه قال: يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي؟ فقال : "ما شِئْتَ" ، قال : قلتُ الربعَ ، قال : "ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ" ، قلتُ : النصفَ ، قال : "ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ" ، قال : قلْتُ فالثلثينِ ، قال : "ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ" ، قلتُ : أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها ؟، قـال:" إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفر لكَ ذنبُكَ".

