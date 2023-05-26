السعودية.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ114 شخصًا تبرع بدمه

صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ114 شخصًا لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات، وفق “واس”.

ونشرت وكالة أنباء السعودية "واس" أسماء المتبرعين المواطنين والمواطنات الـ60 الممنوحين ميدالية الاستحقاق.

وتمت الإشارة إلى أنه تم منح ميدالية الاستحقاق لـ54 مقيمًا ومقيمة لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات.

وفي إبريل الماضي، أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يحمل فوائد للمتبرع قبل المستفيد منه، مُعددة أهم 4 فوائد متحققة للمتبرع من إجراء التبرع.

وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت المدينة الطبية أن من أهم فوائد التبرع: "الاطمئنان على صحتك من خلال الفحص الطبي قبل التبرع"، كما أن "التبرع يقلل من الإصابة ببعض أمراض القلب".

وأضافت: "تبرعك بالدم يعوض خلايا الدم بخلايا جديدة، ويسهم في إنقاذ حياة الآخرين".