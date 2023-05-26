شرط بيراميدز لرحيل نجمه للأهلي وكولر يحسم الأمر

يقترب لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الانتقال للنادي الأهلي في الموسم المقبل، خصوصًا أن الأحمر يبحث عن دعم كبير للفريق بسبب ضغط وتلاحم المباريات.

ووضع النادي الأهلي عينه على اللاعب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لضمه في الصيف المقبل، بعدما فشلت محاولات الأحمر لضم اللاعب في الشتاء الماضي، وبعد عرض اللاعب على مارسيل كولر تم حسم الأمر في الصفقة نهائيًا.

موقف كولر من ضم إبراهيم عادل:

لم يعرض النادي الأهلي اسم اللاعب إبراهيم عادل على مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للفريق، أو أي لاعب آخر من داخل الفريق السماوي، وفي نفس السياق حذر المارد الأحمر مدربه من التفكير في التعامل مع أندية المصري والإسماعيلي وبيراميدز للحصول على صفقات منهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بسبب صعوبة حسم الصفقة بالإضافة للمقابل المادي الضخم المطلوب.

وهو الذي ينفي وجود رغبة من المارد الأحمر في التعاقد مع إبراهيم عادل أو أسامة جلال ثنائي فريق بيراميدز كما يتردد في الساعات الماضية.

شرط بيراميدز لرحيل إبراهيم عادل:

ويشترط نادي بيراميدز الحصول على مبلغ وقدره 5 ملايين دولار مقابل الموافقة على انتقال إبراهيم عادل للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصًا أن الأهلي يريد ضم اللاعب بأية طريقة بعد محاولاته المتعددة مؤخرًا.

شارك إبراهيم عادل هذا الموسم مع نادي بيراميدز خلال 24 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 لقاءً والتعادل في 5 مواجهات ومن دون أية هزيمة حتى الآن.