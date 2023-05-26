الحوت الجاسوس يثير الرعب بحركاته.. فيديو

حذرت السلطات النرويجية من التعامل مع حوت من نوع "بيلوجا" اللطيف، بسبب شكوك حول عمله جاسوسًا لروسيا.

شوهد الحوت "الجاسوس" للمرة الأولى عام 2019 على ساحل بحر بارنتس، وهو معروف باتباع قوارب الصيد، وتظهر الصور الحوت مرتديًا حزامًا يبدو أنه يحتوي على حوامل لكاميرا محمولة.

وانتشرت نظريات كثيرة عن هذا الحوت، إذ يعتقد أنه هرب من قاعدة بحرية روسية، وجرى تدريبه على التجسس، فيما صرحت مديرية مصايد الأسماك النرويجية بأن الحوت لن يجري اصطياده، والتنبيه على القوارب بالابتعاد عنه بعد رصده قرب القوارب المحلية الفترة الأخيرة.

مطالب بتجنب الاتصال بالحوت:

قالت مديرية مصايد الأسماك النرويجية، إنه يجب على الناس "تجنب الاتصال" بحوت بيلوجا الشهير لتجنب إصابته أو قتله عن طريق الخطأ.

صعد الحوت، الملقب بـ Hvaldimir ، إلى الشهرة العالمية بعد أن شوهد وهو يرتدي حزامًا مصنوعًا خصيصًا مع حوامل للكاميرا، مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن الحوت ربما يكون قد تدرب من قبل الجيش الروسي.

ومنذ عام 2019 ، "كان يسافر على طول الساحل النرويجي" مع توقفات قليلة على طول الطريق،إذ يميل إلى البقاء في المزارع، إذ كان قادرًا على صيد الأسماك، والرعي على فائض الأعلاف.

وقال مدير مصايد الأسماك فرانك باك جنسن، إنه "حتى الآن لم تكن هناك سوى حوادث طفيفة، إذ عانى الحوت من إصابات طفيفة، في المقام الأول من ملامسة القوارب"، لكنه حث الناس على الابتعاد عنه، "على الرغم من أن الحوت مروض ومعتاد على التواجد حول الناس".

وقالت باك جنسن: "نحن نشجع بشكل خاص الأشخاص الذين يركبون القوارب على الحفاظ على مسافة جيدة لتجنب إصابة الحوت أو قتله في أسوأ الحالات بسبب حركة القوارب".

وقال: "لقد أبلغنا دائمًا أن الحوت المعني هو حيوان يعيش بحرية ولا نرى أي سبب لالتقاطه ووضعه خلف الحواجز".

وتابع: "مع ذلك، بعد أن أصبح الحوت “في منطقة أكثر عرضة للخطر وقد يكون الوصول إلى الغذاء محدودًا، سننظر في تدابير مختلفة، ولكن من السابق لأوانه قول أي شيء ملموس حول ذلك حتى الآن”.

وستراقب إدارة الثروة السمكية تحركات الحوت.