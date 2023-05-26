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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد انطلاق الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي
الدوري السعودي

 ينتظر الجمهور انطلاق الجولة الـ 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023، والتي تحسم الكثير في عمر منافسات دوري روشن وتحديد بطل المسابقة التي تشهد الكثير من الإثارة.

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 أقيمت مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي على مدار يومين، ومن المقرر أن تقام مواجهات الجولة قبل الأخيرة في نفس اليوم، وبنفس التوقيت لـ 8 مواجهات.

 موعد الجولة الـ 29 من الدوري السعودي:

 ويترقب الجمهور موعد انطلاق الجولة الـ 29 من الدوري السعودي والتي قد تحسم بطل المسابقة بسبب الفارق بين الاتحاد والنصر والذي يصل إلى 3 نقاط لصالح النمور، والذي تفوق في المقارنات المباشرة على العالمي بمواجهات الموسم الحالي بعدما فاز في لقاء وتعادل في الآخر.

 تنطلق منافسات الجولة الـ 29 يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر مايو الجاري 2023، على أن تكون جميع المباريات في نفس التوقيت.

 تم تحديد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ليكون توقيت بداية الجولة التي تنطلق جميعها معًا في الدوري السعودي.

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 يلعب الاتحاد أمام الفيحاء بينما يخوض النصر لقاء الجولة ضد نادي الاتفاق، بينما يلعب الهلال أمام فريق أبها، والشباب ضد التعاون.

 وعن باقي مباريات الجولة فإن فريق الفتح يلعب ضد ضمك والرائد أمام الخليج والباطن مع العدالة، والطائي في مواجهة الخليج.

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