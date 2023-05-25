كاردو تطلق ساعتها الذكية CardoO Watch بتكنولوجيا مصرية

طرحت شركة كاردو CardoO، المصرية الناشئة المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية بتقنية إنترنت الأشياء، أولى منتجاتها من الساعات الذكية CardoO Watch، التي تحتوي على خصائص مبتكرة تساهم في تبسيط وتحسين أسلوب حياة مستخدميها من خلال مميزاتها المتطورة وقدرتها الفائقة على الاتصال.

CardoO Watch



وتأتي تلك الخطوة من جانب شركة كاردو بعد أشهر قليلة من نجاحها في إغلاق جولة تمويلية استثمارية بلغت قيمتها 660 ألف دولار أمريكي بقيادة Alexandria Angel Network، وبمشاركة Sofico Investments، ومستثمرون ملائكيون من السعودية.

CardoO Watch



تتميز ساعة CardoO بالأناقة والمظهر الجذاب، حيث تأتي بعدة ألوان تتماشى مع مختلف أذواق المستخدمين، بجانب استخداماتها المتعددة، فهي مزودة بمجموعة من الوظائف لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين، مما يتيح للمستخدم ارتداؤها لتجمع بين الموضة وأداء المهام العملية.

CardoO Watch



وتم تصميم CardoO Watch بشريحة RTL8762DK قوية وفعالة، مدعومة بذاكرة تخزين 128 ميجا بايت، مما يضمن سرعة التشغيل السلس، مع هيكل متين من سبائك الزنك، وتتمتع الساعة بشاشة ملونة كاملة العرض 1.9 بوصة من نوع IPS تنتج درجة سطوع حادة بدقة 240 × 283، مزودة بخاصية IP68 المقاوم للماء، كما تضم الساعة بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 260 مللي أمبير لتتيح إمكانية تشغيلها لمدة 5-7 أيام من الاستخدام المنتظم وحتى 20 يومًا في وضع توفير الطاقة، وتتوافق الساعة مع أنظمة تشغيل أندرويد بدءا من Android 4.4+ وأنظمة آي أو اس بدءا من iOS 10.0+، كما تدعم 7 لغات متعددة من بينها اللغة العربية لتجربة أكثر خصوصية.

CardoO Watch



قال أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردو: "سعداء اليوم بالإعلان عن أول ساعة ذكية تحمل اسم CardoO Watch، فهو أول منتج لدينا يدعم إنترنت الأشياء ويجمع بين التصميم والوظائف المتعددة والاتصال، حيث نفخر بكونها أول ساعة ذكية تعمل بتكنولوجيا مصرية تم تطويرها بواسطة نخبة من المطورين المصريين بالشركة".



أضاف: "الساعة الجديدة تم تصميمها باحترافية لتتوافق مع تطبيق CardoO الذكي الذي يمكن تحميله مجانا عبر الهاتف، حيث قمنا بتطوير هذا التطبيق اعتمادا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل خلق القدرة على تحليل البيانات وتقديم التوصيات التي تتيح تجربة مستخدم احترافية".



أكد عادل، أن المنتج الجديد يتوافق مع احتياجات الفئة المتوسطة اعتمادا على السعر التنافسي، موضحا أن المرحلة الأولى سيتم استهداف التوزيع داخل السوق المصري، مع وجود خطة للتصدير إلى دول المنطقة في المراحل التالية.





مواصفات ساعة CardoO Watch



● الاتصال بالهاتف: مع CardoO Watch، يمكنك البقاء مطلعا على المكالمات والإشعارات بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك دعم اللغة العربية، مما يضمن لك عدم تفويت التحديثات المهمة، بغض النظر عن اللغة التي تتحدثها.

● الطابع الشخصي: تأتي ساعة CardoO بثلاثة ألوان أنيقة: الأسود والفضي والذهبي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الواجهات وكذلك الأحزمة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتخصيص ساعتهم لتتناسب مع طبيعة أذواقهم.

● التحكم والمراقبة: بكل سلاسة يمكن توصيل الساعة بتطبيق CardoO عبر الهاتف، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة ومراقبتها مباشرة من معصمهم، حيث يمكنك إدارة منزلك الذكي والوصول إلى بيانات اللياقة البدنية وتلقي الإشعارات، كل ذلك من جهاز مركزي واحد فقط.

● تتبع الصحة واللياقة البدنية: توفر ساعة CardoO Watch المزودة بأجهزة استشعار متقدمة ميزات شاملة لتتبع الصحة واللياقة البدنية، فمن خلالها يمكنك مراقبة معدل ضربات قلبك، وتتبع تمارينك البدنية، وتحليل أنماط نومك لتحسين صحتك.

● شاشة تفاعلية: تضمن شاشة CardoO Watch النابضة بالحياة والتفاعلية تجربة مستخدم سلسة، يمكنك تصفح القوائم وقراءة الرسائل وعرض الإخطارات بوضوح وسهولة.

● عمر بطارية طويل: استمتع بالاستخدام المتواصل مع بطارية CardoO Watch التي تدوم طوال الأسبوع، بفضل نظام إدارة الطاقة الفعال، حيث يمكن للساعة مواكبة نمط حياتك المزدحم دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.