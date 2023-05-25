توريد القمح ارتفع 3 أضعاف في عهد السيسي.. فيديو

كشف رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إجمالي الكمية التي استقبلتها شون وصوامع الوزارة من محصول القمح حتى الآن.

وقال إن محصول القمح يحظى بأولوية القيادة السياسية، وجميع المسئولين في الوزارة، موضحًا أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، ومازلنا في منتصف الموسم.

إقبال من المزارعين على توريد القمح

وأشار إلى وجود إقبال كبير من المزارعين على توريد المحصول للصوامع عبر 420 نقطة في جميع محافظات الجمهورية.

توريد القمح

وأضاف أن الطاقة التخزينية لمحصول القمح ارتفعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن ما يشير إلى أن الطاقة التخزينية ارتفعت 3 أضعاف.

تابع مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين: طنستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن للمحافظة على الأقماح"، لافتا إلى أن الهادر من الأقماح زيرو "بعد ما كانت بتاكله العصافير".

إجمالي الكميات الموردة من القمح في شون وصوامع المحافظات حتى اليوم

واستقبلت صومع وشون سوهاج، 62845 طن قمح محلي من المزارعين بنطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد الأقماح للعام 2023م، يوم 23 من شهر إبريل الماضي.

توريد القمح

فيما استقبلت شون وصوامع المنيا، استقبلت 327885 طنًا و399 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًّا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

بينما استقبلت شون وصوامع محافظة البحيرة، والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع، 247 ألف طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830.

وارتفعت الكميات الموردة من محصول القمح المحلي إلى منافذ كفر الشيخ إلى 166 ألفًا و773 طنًا و749 كيلو جرامًا بشون وصوامع ومطاحن المحافظة المختلفة، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، البالغ عددها 22 منقذًا، خلال الشهر الأول من عمليات التوريد.

توريد القمح

ووصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى شون وصوامع الشرقية ٤٨٠٤٤٨ طن و ٠٧٧ كيلو قمح.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس.