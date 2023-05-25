الطابق الخامس كلمة السر في وفاة طفلة بالشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، نتيجة سقوطها من الطابق الخامس بحي الأندلس نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول"تلا م" 4 سنوات مقيمة حى الأندلس العاشر من رمضان جثة هامدة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، وانتدبت الطب الشرعي، لتشريح الجثة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل شهدت محافظة الشرقية حادثين تسمم لطفل ورضيع ، إثر تناوله الاول مبيد حشري عن طريق الخطأ داخل منزله نطاق مركز أبوكبير ، والاخر إثر تناوله مادة كيميائية " كلور" بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز مشتول بمحافظة الشرقية، تم نقلهم إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

الواقعة الأولي "طفل أبوكبير"

وكانت الواقعة الاولي ، حيث تعرض طفل بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ داخل منزله نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى أبو كبير وتقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله لمستشفى الزقازيق العام.

واستقبل مستشفى أبو كبير المركزي الطفل المصاب ويدعي "مهاب م" 9 سنوات مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.

الواقعة الثانية "طفل مشتول"

وفي مركز مشتول ، تعرض رضيع لاصابة ويبلغ من العمر سنة ونصف، حيث اصيب بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مادة كيميائية " كلور" بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق بمحافظة الشرقية وتم نقله لمستشفى مشتول وتقديم الإسعافات الأولية له.

واستقبل مستشفى مشتول المركزي رضيع يدعي "محمد.ع.إ" عام ونصف مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مادة كيميائية" كلور" بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم

طرق إسعاف طفلك عند تناوله "مبيد حشرى"

وعند تغرض الاطفال لتناول المبيدات الحشرية او الكلور ، يجب إجراء الإسعافات الأولية بسرعة كبيرة وهى:

أولا - إذا كان عن طريق الجلد يتم نزع الملابس المبللة بالمبيد الحشرى، وغسل الجلد جيدا بالماء والصابون، والغسل يكون ببروتوكول معين وهو غسل الجلد بماء بارد فى الــ 5 دقائق الأولى من الوصول للمستشفى وباستخدام إسفنجة ناعمة، وعدم استخدام فرشة خشنة أو ليفة أو الدش الغزير حتى لا تحدث جروح بالجلد تساعد على امتصاص المادة السامة، ثم فى الـ 5 دقائق الثانية يتم غسل الجلد بماء فاتر ثم فى آخر الــ 5 دقائق الأخرى يتم غسل الجلد بماء بارد وصابون، حتى يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وعدم امتصاص المادة السامة.

ثانيا - إذا كان عن طريق البلع ينصح بعدم إعطاء المريض أى شىء عن طريق الفم ، وعمل غسيل معدة للتخلص من المادة السامة خلال الساعة الأولى من البلع.

ثالثا - إذا كان عن طريق التنفس يتم وضع المريض على أوكسجين ،وإعطائه موسع للشعب الهوائية ،وقد يتطلب الأمر دخول المريض الرعاية المركزة لوضعه على جهاز تنفس الصناعى لضمان سلامة وظائف التنفس، وفى كل الأحوال يجب إعطاء المريض الترياق المضاد لعمل المبيد الحشرى، وهو الأتروبين من خلال أمبولات تؤخذ بمعرفة طبيب السموم، وفى حال ظهورأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو ظهور رفة تحت الجلد، أو ظهور تشنجات ،ينصح باستخدام ترياق آخروهو "أوبيدوكسيم "ولأن الوقاية خير من العلاج يجب عدم استخدام المبيدات الحشرية فى المنزال وعدم وضعها فى أماكن يسهل وصول الأطفال إليها .

