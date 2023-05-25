رد جريء من حنان مطاوع على سر غيابها عن السينما.. فيديو

ردت الفنانة حنان مطاوع على عدم وجودها في الأعمال السينمائية قائلة: “هي فين السينما؟، فين أيام ما كنا بنعمل 50 فيلم في السنة، دلوقتي بنعمل 5 أو 6 أعمال”.

وأشارت إلى أنها تستخدم اللغة العربية في مشاجراتها لأنها تجد فيها المعنى الذي تريده، إضافة لعدم التدني في الحوار.

وتابعت حنان مطاوع أنها لا تريد أن ترث ابنتها منها الكسل والعصبية، مضيفة أنها تتمنى العمل مع الفنان خالد النبوي والفنانة منى ذكي.

وعن أدائها للأدوار الدرامية قالت: "صناع العمل حصروني في دور الشخصية الدرامية لأني نجحت فيها، وماعندهمش اتساع أفق إني ممكن أقدم أدوار مختلفة، فخايفين أقدم شيء مختلف ما انجحش فيه، فخليهم في المضمون".

حنان مطاوع تكشف تفاصيل شخصيتها الحقيقية

وأضافت أنها شخصية تتميز بالهدوء حتى إذا تعرضت لمشكلة ما تخجل أن تعبر عن غضبها، وذلك يعرضها للمرض دائما، لافتة إلى أن إذا طلب منها أن تقدم سيرة ذاتية لـ3 أدوار من أعمالها ستضع فيها مسلسل "هذا المساء"، الذي قدمت فيه دور "عبلة"، ومسلسل " وعود سخية"، ومسلسل "حلاوة الدنيا".

حنان مطاوع شاركت في مسلسلين في رمضان 2023

ونافست حنان مطاوع في عملين بموسم دراما رمضان 2023، الأول "وعود سخية"، وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، وتمر الشخصية بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

وشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

كما شاركت في بطولة مسلسل "سره الباتع" الذي تدور أحداثه عن دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، “العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر” في عام 1798.

وشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.