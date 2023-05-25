مطالبات بعزل رئيس الاتحاد المصري للمصارعة والتحقيق في واقعة "بغدودة"

أثارت واقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المصارعة، استياء الشارع المصري، وعاد إلى الأذهان وقائع هروب الأبطال المصريين، للعب تحت اسم دول أخرى، وظهرت مطالبات بتحسين رواتب اللاعبين، وأخرى بعزل رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

وتقدم د. هاني سامح المحامي، ببلاغ لرئيس الوزراء يحمل رقم 6488615، ضد رئيس ومسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ووزارة الشباب.

وجاء في البلاغ، أنه رغم التوجيهات والتطوير للنهوض بالجمهورية الجديدة لمصاف الدول التقدمية فقد تابع الرأي العام المصري، واقعة البطل الرياضي أحمد فؤاد بغدودة والذي تعرض لانتهاكات صارخة، وسوء معاملة من قبل الاتحاد المصري للمصارعة، رغم تفوقه الرياضي وحصوله على ميداليات عالمية، وتبين أن البطل الرياضي لم يكن يجد قوت يومه عوضا عن ما يستحقه من رفاهية واجبة تقديرا لجهوده وإبداعاته ورغم تخمة الوزارة والاتحاد بالأموال والتي نرى أثرها في الرفاهية والبغددة الظاهرة على كبار مسؤولي الاتحاد والوزارة والأندية وتحصلهم على مرتبات رغم الفشل الإداري وسوء التخطيط وانعدام الكفاءة.

انتهاك حقوق اللاعبين

وذكر البلاغ : اتضح أن مسؤولي الاتحاد مارسوا أساليب توضح انعدام الثقة في الأبطال وتثير الغضب ومنها سحب واحتجاز جوازات السفر رغم الحقوق الدستورية القاطعة بحق كل مواطن في السفر والانتقال بل والهجرة لو أراد ذلك، وكل هذه الأفعال بدلا من خلق الحلول لتنمية المهارات وجذب الشباب وخلق الكفاءات ورعاية الأبطال.

وتابع هاني سامح المحامي، في بلاغه، أنه تتضح للمشاهد تخمة الوزارة والقطاعات الرياضية بالوظائف غير المجدية وصرف المرتبات والمكافآت وتصدير معدومي الموهبة الإدارية في القطاعات الرياضية رغم أهميتها الشديدة، وكونها مرتكزًا لبناء الدولة المدنية الحديثة في مواجهة أهل الشر وطيور الظلام والإرهاب والفساد.

التحقيق في واقعة بغدودة

وطالب البلاغ بالتحقيق فيما شاب واقعة البطل أحمد بغدودة من فساد إداري وسوء تخطيط وارتكاب جرائم المحاباة وانعدام العدالة في توزيع المرتبات والامتيازات؛ ما تسبب في عزوف الأبطال عن تمثيل الرياضة المصرية ولجوئهم لدول أخرى.

ودعى البلاغ لاتخاذ الإجراءات واقتراح القوانين لإعفاء أبطال الرياضات الفردية وغير الجماهيرية من الضرائب والاستقطاعات أيًا كانت مع عزل رئيس الاتحاد المصري للمصارعة وكل من يثبت تقاعسه عن النهوض بالمنظومة الرياضية.