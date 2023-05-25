إتاحة ألعاب google Play للكمبيوتر الشخصي

لم تعد مضطرًا للعيش في واحدة من عدد قليل من البلدان لتجربة الخيار الرسمي لألعاب Android على Windows. توسع الإصدار التجريبي من google Play Games ليشمل أكثر من 40 دولة أوروبية (بما في ذلك المملكة المتحدة) ونيوزيلندا.

تعمل الإضافات الآن على إتاحة المنصة في 56 دولة إجمالاً، بعد أن كانت 13 دولة فقط في نوفمبر.

تقدم google Play Games حاليًا أكثر من 100 عنوان Android. قد لا تتعرف عليهم جميعًا ، ولكن يتم تضمين الإصدارات الأكثر شهرة مثل Asphalt 9 و Homescapes و Last Fortress. تضيف Google بشكل روتيني ألعابًا جديدة إلى الخدمة ، وتعد بالوصول إلى المزيد من البلدان "قريبًا".

المتطلبات خفيفة نسبيًا. ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 على الأقل، ومحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ووحدة معالجة مركزية رباعية النوى تشغل رسومات Intel UHD 630 (موجودة في رقائق Core من الجيل الثامن والتاسع) أو ما يعادله من AMD.

توصي Google باستخدام وحدة معالجة رسومات مخصصة "من فئة الألعاب" مثل GeForce MX450 من NVIDIA ووحدة المعالجة المركزية مع ثمانية نوى منطقية (مثل من خلال hyperthreading). إذا لم يكن عمر جهاز الكمبيوتر الخاص بك أكثر من بضع سنوات، فيمكنك على الأرجح تجربة ذلك.

هذه ليست الطريقة الوحيدة للعب ألعاب Android على Windows، بالطبع. يقدم Windows 11 تطبيقات من متجر Amazon، بينما يتوفر عملاء مثل BlueStacks منذ سنوات. ومع ذلك، قد تكون ألعاب google Play جذابة إذا كنت تريد دعم Google الكامل ولا تمانع في كتالوج محدود.