«مصر» تتصدر أضخم الأساطيل البحرية على مستوى الشرق الأوسط

تصدرت مصر قائمة أضخم الأساطيل البحرية لعام 2023 حسب موقع جلوبال فاير بور الأمريكى المتخصص فى الشئون العسكرية، وتمثل الأساطيل البحرية أحد أفرع القوات المسلحة للدول التى تمتلك جيوشًا نظامية، ولها حدود بحرية تحتاج إلى تأمينها ضد أى محاولة اختراق أو هجوم بحرى.

تمتلك دول فى الشرق الأوسط عدة أساطيل حربية كبيرة تصنف ضمن أضخم الأساطيل الحربية فى العالم، وتأتى 3 دول فى المقدمة بأضخم الأساطيل الحربية فى المنطقة، وتضم الأساطيل الثلاثة على التوالى مصر وتركيا والكويت، حسبما تشير إحصائيات «جلوبال فاير باور».

أوضح التقرير أن مصر تمتلك قوة بحرية تصنف فى المرتبة الـ13 بين أضخم الأساطيل الحربية فى العالم، ويصنف الأسطول المصرى فى المرتبة الأولى فى الشرق الأوسط، إذْ يضم الأسطول المصرى 245 وحدة بحرية بينها حاملتا مروحيات و13 فرقاطة، 7 كورفيتات و8 غواصات و48 سفينة دورية بجانب 23 كاسحة ألغام بحرية.

بينما تمتلك تركيا قوة بحرية يتم تصنيفها فى المرتبة رقم 21 بين أضخم الأساطيل الحربية فى العالم، وتصنف القوات البحرية التركية فى المرتبة الثانية بالشرق الأوسط، ويضم الأسطول التركى 154 وحدة بحرية بينها 16 فرقاطة و9 كورفيتات و12 غواصة و34 سفينة دورية و 11 كاسحة ألغام بحرية.

يأتى الأسطول الكويتى فى المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط، إذْ تمتلك قوة بحرية يتم تصنيفها فى المرتبة رقم 24 بين أضخم الأساطيل الحربية فى العالم، ويضم الأسطول الحربى الكويتى 123 وحدة بحرية بينها 106 سفن دورية.

أما عن الترتيب العالمى للدول العظمى جاءت الصين فى المقدمة تليها روسيا ثم كوريا وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الرابع.

يذكر أن التصنيف يعتمد على عوامل عدة من بينها أمتلاك السفن الحربية، بما فى ذلك حاملات الطائرات والطرادات والفرقاطات والأنواع الساحلية وسفن الهجوم، فضلًا عن أنه لا يتم أخذ التصميمات قيد التطوير أو التى تحت الطلب فى العام المقبل فى الاعتبار.