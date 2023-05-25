دعم أزهري للأوقاف في حملة الصلاة على النبي

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، انه بعد إعلان وزارة الأوقاف عن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة، ذلكم الخبر الذي أفرح ملايين المسلمين المحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جن جنون السلفية ومن على شاكلتهم ، وصاروا يشنعون بكل قوة على هذا الأمر ويصفونه بالبدعة وينفرون الناس منه ، ويا للعجب أصبحت الصلاة على سيدنا رسول الله جماعة حراما وغير جائزة بحجة أن هذا الأمر لم يرد مع أنهم على سبيل المثال يعقدون دروس العلم والوعظ في صلاة التراويح مع أنها لم ترد وغير ذلك الكثير والكثير مما لم يرد عن رسول الله وهم يفعلونه.

- الأحكام التكليفية خمسة على قول جمهور الفقهاء وسبعة على قول الحنفية، ولو اقتصرنا على قول الجمهور فمعناه أن أي فعل يفعله الإنسان إما أن يكون حكمه الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة ولم يقل عالم أن البدعة حكم تكليفي ولن أفصل أكثر في البدعة لأن الكلام فيها طويل ويحتاج إلى محاضرة.

حديث كل بدعة ضلالة من العام المخصوص والمقصود باختصار : كل بدعة تخالف شرع الله فهي ضلالة ، لأن هناك بدع ظهرت تتفق مع مقاصد الدين حتى في عصر الصحابة الكرام كما جمع سيدنا عمر بن الخطاب الناس في صلاة التروايح وجعلهم يصلونها جماعة وقال : نعمت البدعة هي، وكانت تُصلى فرادى في عهد النبي.

حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . كلمة (ما ليس منه) هنا قيد مهم وبيان لمراد النبي أي لا تحدث شيئا ليس من الدين أما لو فعلت شيئا من الدين ويتفق مع مقاصده ونصوصه فليس حراما.

ليست هذه المرة الوحيدة التي تدل على جفاء السلفية مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا لا يجوزون زيارة سيدنا رسول الله بل يقولون ننوي زيارة المسجد لا القبر.

أيضا في الوقت الذي يعظمون فيه مشايخهم ويتبركون بهم ويقولون عنهم فضيلة الشيخ فلان أو محدث الأرض أو أو أو يقولون عن سيدنا النبي قال محمد ويجردونه من ألفاظ التفخيم والتعظيم

وزارة الأوقاف

جفاء السلفية لصد حملة الصلاة على النبي

من جفاء السلفية مع سيدنا رسول الله أنهم لا يتحدثون عن آل بيت سيدنا رسول الله ولا يعلقون الناس بهم مع ورود الأحاديث الكثيرة الدالة على فضلهم وثواب محبتهم والتعلق بهم.

- الصلاة على النبي في جماعة جائزة ولا تحتاج إلى أدلة مع كثرتها لكنها تحتاج لقلوب صافية نقية متعلقة بالنبي ومحبة له بصدق.

- دعك من كلام هؤلاء الناس المنفرين وعلق قلبك بسيدنا رسول الله واملأه شوقا وحنينا إليه وافرح لأي شيء يتعلق به.

- أسأل الله أن يهديهم وأن يرجعهم عن هذا الجفاء وأن يملأ قلوبهم محبة لسيدنا رسول الله.

- عذرا رسول الله .