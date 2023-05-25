النوم المتقطع يسبب مرض ليس له علاج في سن مبكر

حذرت دراسة علمية حديثة من أن النوم المتقطع، عامل خطر مهمًا للإصابة بالخرف، فمظاهر الشيخوخة تختلف من شخص لآخر، حيث يعاني البعض من تغيرات أكثر حدة في المادة الرمادية والبيضاء في دماغهم، والتي تسبب التدهور المعرفي، بينما يكون لدى البعض الآخر تغييرات أكثر اعتدالًا أو ربما لا يحدث تغيير على الإطلاق.

النوم المتقطع يؤدي إلى شيخوخة الدماغ مبكرًا

ووفقًا لما نشره موقع Psypost، استخدم باحثو الدراسة تقنيات تصوير متعددة لاستكشاف كيفية ارتباط الدماغ بالشيخوخة ومشاكل النوم، وتوصلوا إلى أن النوم المتقطع مرتبط بتسارع شيخوخة الدماغ، مما يسلط الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم للحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن.

أضرار النوم المتقطع

خضع المشاركون بالدراسة من كبار السن إلى تقييم شامل لقياسات النوم لمدة أسبوعين باستخدام الرسوم البيانية والأجهزة التي يتم ارتداؤها على المعصم لمراقبة أنماط النوم والاستيقاظ وتقييم جودة نومهم ذاتيًا قبل الخضوع لجلسة التصوير بالرنين المغناطيسي.

اكتشف الباحثون أنه مع التقدم في العمر ومعاناتهم من مشاكل النوم مثل النوم المتقطع أو النوم المجزأ، يكون هناك انخفاض في المادة الرمادية والبنية المجهرية للمادة البيضاء، وذلك عن طريق استخدام طريقة تسمى تحليل المكون المستقل المرتبط لتحليل البيانات المعقدة من الدماغ، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل لاضطرابات النوم على شيخوخة الدماغ.

كما توصل الباحثون إلى ارتباط مهم بين النوم المتقطع وتسارع شيخوخة الدماغ، عن طريق تطبيق تقنية لتقدير الفرق بين العمر الزمني للشخص وعمر الدماغ بناءً على بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي، مما يعني أن الدماغ بدا أكبر سنًا بحوالي عامين من عمره الفعلي.

وفي هذا الصدد، سلطت نتائج الدراسة الضوء على أهمية النظر في آثار مشاكل النوم على صحة الدماغ مع التقدم في العمر، من خلال معالجة اضطرابات النوم، وقد يكون هناك إمكانية للتخفيف من مخاطر التدهور المعرفي والحفاظ على أدمغة أكثر صحة في السنوات اللاحقة.

وتمثل نتائج الدراسة، خطوة مهمة إلى الأمام في فهم العلاقة بين مشاكل النوم وشيخوخة الدماغ، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل لمعالجة اضطرابات النوم للحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة الحديثة على أن انحراف بضع سنوات عن شيخوخة الدماغ المعيارية هي إحدى السمات المميزة للخرف، فمن المرجح أن اضطرابات النوم لدى كبار السن الأصحاء يجب اعتبارها عامل خطر قابل للتعديل للإصابة بالخرف، كما تشير إلى قابلية التدخل السلوكي لمكافحة آثار النوم غير الكافي على دماغ كبار السن.