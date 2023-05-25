أمريكا تُقاتل ضد روسيا في أوكرانيا

تُقاتل "الولايات المتحدة الأمريكية" في أوكرانيا ضد روسيا باستخدام إمكانات الناتو والاتحاد الأوروبي وتشكيلات النازية الجديدة التي أنشأوها بأنفسهم، هكذا صرح نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أضاف باتروشيف للصحفيين عقب اجتماع أمني دولي عقد في موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي: "الجميع في الغرب يقولون إن روسيا وأوكرانيا في حالة حرب، هذا غير صحيح إطلاقًا".

وأكد باتروشيف أن "الولايات المتحدة هي من تُقاتل ضد روسيا، وتستخدم لهذا الغرض إمكانات الناتو، والاتحاد الأوروبي، وقدرات التشكيلات المُسلحة الأوكرانية، وبخاصة تشكيلات النازيين الجُدد، التي أؤكد أنهم أنشأوها بأنفسهم".

الدول الغربية زودت أوكرانيا بأسلحة:

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بأسلحة تُقدر بأكثر من 65 مليار دولار مُنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال شويغو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك: "بأن الغرب يُجبر نظام كييف، بغض النظر عن الخسائر، على إظهار النجاحات التكتيكية والاستعداد للقتال حتى آخر أوكراني، حيث تُزوده بالأسلحة، وقد تجاوزت المساعدة العسكرية لكييف بالفعل 65 مليار دولار".

وتابع الوزير قائلًا: "أكثر من 2500 مُرتزق أجنبي مُتورطون في أعمال عدائية، وتستخدم أساليب المواجهة الإرهابية، بما في ذلك التخريب والقتل.. كُل هذا يُؤدي إلى تصعيد الصراع وإطالة أمده".

وفي حديثه عن الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أشار شويغو إلى الأنشطة المُدمّرة للولايات المتحدة وحُلفائها في خلق بُؤر توتر بالقرب من حدود الدول الأعضاء في المنظمة، قائلًا: "أتفق إلى حد كبير مع تقييمات الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تم إجراؤها اليوم، ولا يزال الوضع فيها غير مُستقر للغاية، ويتطلب اهتمامنا الوثيق ومراقبتنا المُستمرة، الأنشطة المُدمرة للولايات المتحدة وحلفائها تتمثل في خلق بُؤر توتر بالقرب من حدود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي لها تأثير سلبي، إثارة الأزمات والصراعات ودعم الهياكل الإرهابية والمُتطرفة وتطبيق كافة أنواع العقوبات والتهديدات والابتزاز".

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد مُحاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية الاثنين، وأظهر الفيديو مُدرعات مُحترقة وعربات أمريكية من طراز هامبفي مُدمرة ومعطوبة.