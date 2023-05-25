فقي: الاحتفال بيوم افريقيا يعد تاريخيًا في القارة السمراء

يوم إفريقيا

قال الدكتور موسى فقي محمد ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، إن 25 مايو ، هو يوم مهم للغاية في تاريخ أفريقيا، لأنه يكرم رؤية وتوحيد الدول الأفريقية الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي التي وضعت الأساس للنهضة الأفريقية.، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

مفوضية الاتحاد الأفريقي

أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أنه لدينا أسباب وجيهة خلال هذا الاحتفال بالذكرى الستين لمنظمة الوحدة الأفريقية، للتأمل والمشاركة تضامناً مع إخواننا وأخواتنا الذين أُجبروا على النزوح الداخلي أو المنفى بسبب النزاعات المختلفة في القارة.

وأكد رئيس المفوضية، أنه على الرغم من الصعوبات بجميع أنواعها ، لا تزال أفريقيا تتميز بقدرتها الكبيرة على الصمود كانت قادرة ، على الرغم من التوقعات المقلقة في ذلك الوقت ، على الصمود في مواجهة جائحة COVID 19 والأفضل من ذلك.

اغتنمت إفريقيا فرصة هذه المحنة لإعادة التفكير في استراتيجيتها الصحية في عمل منسق من قبل رؤساء دولنا وحكوماتنا دليل على أن أفريقيا إذا أرادت ، يمكنها ، مهما كانت طبيعة ونوع المحن التي قد تواجهها، قال كوامي نكروما "يجب على أفريقيا أن تتحد".

الاتحاد الأفريقي

ولفت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أنه خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 2013 ، "أصر قادتنا ، من خلال تبني أجندة 2063 ، على المشروع الطموح المتمثل في" إسكات البنادق بحلول عام 2020 "على أمل عدم ترك الأجيال القادمة عبء الحرب وانعدام الأمن "، حيث يريد قادتنا رؤية إفريقيا موحدة ، في سلام مع نفسها وتلعب دورًا ديناميكيًا في الساحة العالمية.

وتابع:" في هذا اليوم المهيب ، الاحتفال الذي يعيدنا إلى روح الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية ، أود تضخيم أصواتهم التي لا تزال تتردد من وراء القبر ، من خلال توجيه نداء نابض بالحياة لنا جميعًا ، الأفارقة رجال ونساء من القارة والشتات ، حتى تعمل قوة وحدتنا وتضامننا الذي طال انتظاره والمتوقع كرافعة لا غنى عنها لقوتنا وتحررنا، دعونا نعتمد على أنفسنا أولاً، سيأتي تضامن أصدقائنا وشركائنا، عاشت إفريقيا ، عاشت الصداقة بين الشعوب".

احتفلت مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وهو يوم إفريقيا الذي يحتفل به كافة البلدان الافريقية.

وحضر الاحتفالية كلا من غزالي العثماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي، وموسي فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتورة مونيك نسانزا باجانوا نلئب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الافريقي، وأعضاء لجنة الممثل الدائم وموظفو مفوضية الاتحاد الأفريقي وأسرهم، وممثلو أجهزة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الأقتصادية الإقليمية ووسائل الإعلام والضيوف المدعوون.

25 مايو

يعد الاحتفال بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية علامة فارقة، في المجتمع لانه بوضوح يعد التزام القارة بالتضامن والسلام والأمن والتكامل الأقتصادي.

تأسست منظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو عام 1963م، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة، وبعد مرور 60 عامًا كان دوره بارزًا في تعزيز العمل الجماعي مع تكريس القيم المشتركة والتعاون بين الدول الأفريقية.