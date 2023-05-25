الصحة العالمية تكشف عن اسم الوباء المنتظر وتحذر: الأكثر فتكًا

كشفت الصحة العالمية عن اسم الوباء المرتقب، بعد تحذيرات عدة عن وباء أكثر فتكًا من كورونا يقترب، وأوضحت في قائمة بالأوبئة المحتملة وذات الأولوية القاتلة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن معظم الأمراض أصبحت معروفة بالفعل، كالإيبولا والسارس وغيرهما، إلا أن هناك تطورات ظهرت تنذر بأن يحمل الوباء القادم اسم "المرض X"، وفقا لم ذكرته صحيفة التلغراف.

وتصف المنظمة الأمراض غير المعروفة للعلوم الطبية التي تسبب عدوى للبشرية بمصطلح "المرض X".

ولفتت إلى أن هذا المرض الجديد سواء كان فيروسا أو بكتيريا أو فطرا أو عاملا آخر، ليس له لقاحات أو علاجات حتى الآن.

أعلن الدكتور ريتشارد هاتشيت من تحالف ابتكارات التأهب للوباء، أن هذه الأنباء ليست خيال علمي، بل حقيقية و على العالم أن يستعد له ويمثل المرض العاشر.

وكانت منظمة الصحة العالمية صاغت مصطلح "المرض X" عام 2018، ولكن بعد عام واحد، عندما بدأ COVID-19 في الانتشار بجميع أنحاء الصين، شهد العالم وباء مميتا سببه الفيروس الجديد، الأمر الذي يشير إلى أن المرض Xقد ظهر.

يتوقع الخبراء أن المرض X القادم سيكون حيواني المصدر، مما يعني أنه سينشأ في الحيوانات البرية أو الأليفة، ثم ينتشر ليصيب البشر.

كما تفشت أمراض الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" و COVID-19، بسبب أمراض حيوانية المنشأ، ورغم ذلك هناك مصادر أخرى للأمراض يمكن أن تكون سبب الوباء المقبل.

وطالب الخبراء الطبيون في جميع أنحاء العالم بزيادة الأموال لدعم مراقبة العوامل الوبائية المحتملة والبحث عنها، كما أشار مؤلفو مقالة مكافحة العدوى وعلم الأوبئة بالمستشفيات، إلى أن كوفيد -19 لم يكن الأول الذي أحدث فسادا في العالم ولن يكون الأخير، وبالتالي نحن بحاجة إلى الاستعداد للفاشية التالية في أقرب وقت ممكن.