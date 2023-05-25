3016 زيارة خلال حملة" بلدى أمانة" بالبحر الأحمر

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، الأسبوع الثانى من المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت مدن ( رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - الشلاتين ) بعدد 3016 زيارة بإجمالي عدد 14466 من السيدات والرجال والأطفال.

وشارك فى الحملة رائدات ومتطوعات المجلس.

يذكر أن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر قام بتنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ من الشهر الحالي.

وكان المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر قد نفذ الأسبوع الثانى من المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتى استهدفت مدن ( رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - الشلاتين ) بعدد 2893 زيارة بإجمالي عدد 11531 من السيدات والرجال والأطفال.

وقالت نرمين أبو سريع مقرر المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر إن المرحلة الأولى شارك فيها رائدات ومتطوعات المجلس بمدن محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت نرمين أبو سريع أن فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر نفذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لرائدات ومتطوعات المجلس المشاركين في حملة طرق الأبواب خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2023 بمدن ( رأس غارب – الغردقة – سفاجا – القصير – الشلاتين ) وجارٍ الآن تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في الفترة من 21 إلى 25 من الشهر الحالي.

موضحة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بهدف رفع الوعي المجتمعي حول التحديات التى يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من استقرار المجتمع.

والآراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

يذكر أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

الحملة

الحملة