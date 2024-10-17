مد فترة معرض "صنع في مصر" بجامعة عين شمس

قررت جامعة عين شمس مد فترة معرض "صنع في مصر" حتى يوم ٣٠ أكتوبر الجارى، في إطار تلبية احتياجات مرتادى المعرض من طلاب ومنتسبى الجامعة والشركات العارضة.

وأقيم معرض "صنع في مصر" بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إشادة بمعرض جامعة عين شمس "صنع في مصر"

وأشاد طلاب جامعة عين شمس بتنوع المعروضات وجودتها، إلى جانب تقديم عروض أسعار خاصة خلال فترة المعرض.

وأبدت الشركات العارضة سعادتها بحسن تنظيم المعرض والإقبال الكبير على المعروضات المختلفة.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس أن مد فترة المعرض يهدف لتحقيق انتشار أوسع للمنتج الوطنى لدى فئات الشباب بشكل خاص، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة الإقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

جدير بالذكر أن المعرض من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس وتم افتتاحه فى السابع من أكتوبر الجارى.