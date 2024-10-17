القبض على المتهم بإطلاق نار على منزل الفنان الهندي سلمان خان

ألقت الشرطة الهندية في مومباي القبض على الشخص المتهم بالتخطيط لقتل الممثل البوليوودي سلمان خان.

ووفق لموقع "The Times of India"، أكد مسؤولون بالشرطة أمس الأربعاء أنه تم القبض على شخص يدعى سوخا في منطقة بانيبات، بولاية هاريانا الهندية.

ومن المقرر أن يعرض المتهم أمام المحكمة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، بعد نقله إلى منطقة نافي في مومباي.

محاولات لقتل سلمان خان

يذكر أنه الفنان الهندي الشهير سلمان خان تعرض لعدة محاولات اغتيال، ففي يونيو، اكتشفت الشرطة خطة لاستهداف سلمان خان بالقرب من مزرعته في منطقة بانفيل.

وجاء ذلك بعد حادثة إطلاق نار خارج مقر إقامته في باندرا في أبريل.

وفي وقت سابق من هذا العام أبلغ الفنان الهندي الشرطة بأنه يعتقد أن عصابة "لورانس بيشنوي" كانت وراء إطلاق النار، وكانت تنوي قتله هو وعائلته، وجاءت تصريحات الممثل في لائحة الاتهام التي قدمتها شرطة مومباي للمحكمة.



وفي يناير، حاول شخصان مجهولان الهوية يحملان هويات مزيفة التعدي على مزرعته في بانفيل، وفي عام 2022، تم العثور على رسالة تهديد بالقرب من المبنى الخاص به، وفي مارس 2023، تم تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني من عصابة لورانس بيشنوي.

وذكرت الشرطة أن عصابتي لورانس بيشنوي وسامبات نهرا كان لديهما ما بين 60 إلى 70 عضوًا يتعقبون تحركات خان، وقد قاموا بمراقبة منزله في باندرا ومزرعته في بانفيل ومواقع التصوير، وفي أعقاب معلومات محددة عن المؤامرة، تم رفع دعوى

قضائية ضد عدة أفراد في مركز شرطة مدينة بانفيل في 24 أبريل.

ولا تزال التحقيقات مستمرة مع مواصلة الشرطة تشديد الحراسة على منزل سلمان خان والأماكن التي يتواجد فيها.