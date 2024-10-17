اليوم.. بعثة الزمالك تطير إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري

تطير فى العاشره صباح اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متوجهه إلى دولة الإمارات العربيه المتحده استعدادا لبطولة السوبر المصري حيث يلعب الأبيض مباراته الأولى يوم الأحد المقبل أمام بيراميدز فى الرابعه وخمس دقائق بتوقيت القاهره باستاد ال نهيان بعد رفض اللجنه المنظمه طلب تأخير موعدها لمدة ساعة.

ويرأس البعثه الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعه أحمد سليمان مشرفا على الكره ويلحق بها بعد غدا السبت حسين لبيب رئيس النادي.

ووصل إلى الإمارات أمس الأول عبد الواحد السيد مدير الكره ومعه عبد الله حسين ادارى الفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات للترتيب لاستقبال البعثه ومعاينة الفندق وملاعب التدريب.

جوميز يستبعد 5 لاعبين

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني استبعاد خمسة لاعبين من القائمه هم سيف جعفر ومحمد عاطف ومهاب ياسر وأحمد رفاعي وسامسون أكينولا بينما تقرر سفر المدافع الغينى جيفرسون كوستا وأيضا الثنائي عمر جابر وعماد دونجا رغم الإصابه بهدف تجهيزهما فى حال وصول الفريق للمباراه النهائيه.

وحرص جوميز على توجيه عدة رسائل لاعبين قبل السفر على هامش التدريبات حيث أكد أن الزمالك يستعد لبطولة جديدة وعلينا أن نكون في قمة التركيز خلال هذه الفترة من أجل تحقيق لقب جديد والفريق يسير في الطريق الصحيح وبمجهودهم نصبح أفضل يوماً بعد الأخر، وأنتم من أثبتم للجماهير قدرة الفريق على تحقيق البطولات".

وشهدت التدريبات مفاجأه من جهاز الكره بعد أن تسلم لاعبو الفريق تشيرتات التدريب وعليها شعار "الزمالك أكبر قلعه رياضيه " كنوع من التحفيز للاعبين قبل السفر إلى الإمارات وهو ماكان له صدى كبير فى حماس لاعبى الفريق.

على جانب آخر وعد مجلس الإداره بصرف مكافآت استثنائيه بالإضافة إلى ماتنص عليه اللائحه فى حال فوز الفريق ببطولة السوبر المصرى.