الخميس 17 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ايركايرو تشارك فى "روح السعودية" بالقاهرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شاركت ايركايرو  فى حملة روح السعودية  تلبيه للدعوة الرسمية التى وجهتها هيئة تنشيط السياحة السعودية لتنشيط السياحة السعودية فى مصر ، والتي عقدت في 15 أكتوبر ٢٠٢٤ بحضور أكثر من 200 شريك تجاري من شركات طيران و منظمى رحلات دولية و فنادق و وكلاء سياحة.

 

وجاءت مشاركة ايركايرو فى هذا الحدث الذى يعد الاول من نوعه فى التركيز على سياحة الترفيه، و عرض كافة الخدمات التى تقدمها الشركة وعروض الاسعار المتعلقة بالسفر الترفيهي من و الى المملكة العربية السعودية. بالاضافة الى الترويج للخطوط الجديدة التى سيتم تشغيلها بداية من موسم شتاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وهم الجوف، جيزان و تبوك ليصبح تشغيل ايركايرو للمملكة ١٠ نقاط مباشرة بأحدث طرازات الشركة.

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