ايركايرو تشارك فى "روح السعودية" بالقاهرة

شاركت ايركايرو فى حملة روح السعودية تلبيه للدعوة الرسمية التى وجهتها هيئة تنشيط السياحة السعودية لتنشيط السياحة السعودية فى مصر ، والتي عقدت في 15 أكتوبر ٢٠٢٤ بحضور أكثر من 200 شريك تجاري من شركات طيران و منظمى رحلات دولية و فنادق و وكلاء سياحة.

وجاءت مشاركة ايركايرو فى هذا الحدث الذى يعد الاول من نوعه فى التركيز على سياحة الترفيه، و عرض كافة الخدمات التى تقدمها الشركة وعروض الاسعار المتعلقة بالسفر الترفيهي من و الى المملكة العربية السعودية. بالاضافة الى الترويج للخطوط الجديدة التى سيتم تشغيلها بداية من موسم شتاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وهم الجوف، جيزان و تبوك ليصبح تشغيل ايركايرو للمملكة ١٠ نقاط مباشرة بأحدث طرازات الشركة.