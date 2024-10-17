محمد هنيدي وعلاء ولي الدين.. تصريح جديد يعيد ود الصداقة القديم

حلَّ الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع على "يوتيوب"، وكشف هنيدي خلال الحلقة عن الكثير من الأمور الشخصية ومنها علاقته بالراحل علاء ولي الدين.

وتحدث "هنيدي" عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، قائلًا: "الله يرحمه.. علاء ولي الدين حكاية كبيرة خلصت بدري بس مستمرة، وجوده في الدنيا خلص بدري بس مستمر وفي كل جلسة سيرته بتيجي وتحس إنك مفقدتوش، كان حكاية كبيرة".

وفاة علاء ولي الدين

يذكر أن علاء ولي الدين توفى يوم 11 فبراير 2003 عن عمر 39 عاما، بعد عودته من البرازيل التي صور فيها بعض مشاهد فيلم "عربي تعريفة" مع المخرج شريف عرفة، نتيجة لدخوله في غيبوبة سكر صباح أول أيام عيد الأضحى، وأثار خبر وفاته حالة من الصدمة، خاصة أنه في تلك الفترة كان يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي كأحد أهم نجوم الكوميديا في السينما والمسرح.

ودُفنَ علاء ولي الدين في مقبرته الخاصة في مدينة نصر، وفيها والدته وأخوه خالد، ثم قرّرَ معتز ولي الدين شقيق علاء أن ينقل قبور أخويه علاء وخالد ووالدته إلى مقابر العائلة في منطقة السيدة عائشة، وقال معتز إن «سعيه لنقل جثامين بقية العائلة في السيدة عائشة في مقابر جده الشيخ سيد علي ولي الدين جاء من حرصه على وضعهم جميعاً في مكان واحد».