جنات تتألق بلون الحياة

خضعت النجمة جنات لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وبدت جنات بإطلالة صيفية، مفعمة بزهور الربيع، حيث ارتدت فستانًا مجسمًا، بأرضية بيضاء مع الزهور الزرقاء لتواكب موضة فساتين ربيع وصيف 2024.

واعتمدت تسريحة شعر على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



جنات

جنات مهيد من مواليد 6 يناير 1986، هي مغنية مغربية، حاصلة على الجنسية المصرية.

وتعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي. شاركت جنات لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان «نجوم الغد» عند بلوغها سن الثامنة، ووقفت بكل اقتدار علي خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، وقد فازت بالجائزة الأولي، وتتالت بعد ذلك مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية. وعند بلوغها سن الخامسة عشر شاركت في مهرجان ليالي دبي، وحصلت علي جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتـلقي بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية للمشاركة في إحياء أحد الحفلات في المسرح الكبير، وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الجمهور المصري.

خلال مشاركتها في حفل دار الأوبرا انتبه إلى موهبتها وقدرتها الصوتية المنتج أحمد الدسوقي، وعزم على التعامل معها، ولكنها كانت في الخامسة عشر من عمرها وما زالت تتابع تعليمها في المغرب، مما تسبب في صعوبة إتمام التعاقد بينهما. بعد إنهاء دراستها وحصولها علي الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال تفرّغت جنات كليا للغناء، وأصدرت أغنيتها الأولي أفهمني حبيبي سنة 2004، وقد صورتها بطريقة الفيديو كليب.

تعاقدت مع المنتج أحمد الدسوقي صاحب شركة جود نيوز فور ميوزيك سنة 2005، وأنتج لها سنة 2006 ألبومها الأول اللي بيني وبينك، ثم وفي نفس السنة صورت أغنية أكثر من سنة، ليُصدر ألبومها الثاني حب امتلاك سنة 2009، وفي 2013 أصدرت شركة روتانا ألبوم جنات الثالث حب جامد، لتصدر لها ألبومها الرابع بنفس الكلام سنة 2016. صورت جنات عددا من أنجح أغانيها بطريقة الفيديو كليب، كما غنت في العديد من مسلسلات الدراما المصرية سنة 2009 و2010 منها: زهرة وأزواجها الخمسة، ومذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها.

حصدت جنات إعجاب الجماهير من خلال ألبوم اللي بيني وبينك سنة 2006، وحصدت علية علي العديد من الجوائز وصولا إلي ألبوم حب امتلاك سنة 2009، وأيضا نال أعلي نسبة مبيعات، وحصلت من خلاله على جائزة ميدل إيست ميوزيك أورد، وجائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب.

وقامت مؤخرا بإصدار أغنية وطنية مغربية تحت عنوان ماما أفريكا بمناسبة رجوع المغرب الإتحاد الإفريقي، رفقة نجوم من الساحة الفنية الأفريقية.