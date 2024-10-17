أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بـ سوق العبور للجملة.. وتراجع الجوافة

اسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس بسوق العبور للجملة، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف، لدى التجار بسوق العبور، ورغم ذلك فإنها تختلف من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة بـ سوق العبور اليوم

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 5 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 8 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون حلو من 6 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون بلدي إلى 4 : 11 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 7 : 10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 50 : 100 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سجل سعر بلح رملي 8 : 16 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 6 : 10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الرمان 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكانتلوب 10 : 14 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكاكا 10 : 15 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو فص 40 : 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو كيت 24 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 64 : 80 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 42 : 56 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 24 : 36 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 0 : 50 جنيهًا للكيلو

سجل سعر خوخ مستورد 50 : 0 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى ثلاجة 20 : 50 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 60 : 120 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 150 جنيهًا قفص.

سجل سعر موز مغربي 15 : 19 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 40 : 60 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 11 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).