يساعد تناول الطعام الصحي على تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات ومحاربة العدوى وفي كثير من الاحيان أثناء علاج السرطان، حيث تفقد مريضات السرطان الثدي شهيتهن وطاقتهن، مما يعرضهن لخطر سوء التغذية.

وفي كثيرًا من الاحيان تتساءلين عن الأطعمة التى يجب أن تتناولها مريضات سرطان الثدي، في السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير بوريتو الفاصولياء السوداء لمرضى سرطان الثدي لتحضيرها على مائدتك.

المقادير

- الأرز البني : كوب (مطبوخ)

- الفاصولياء السوداء : علبة (مصفاة ومغسولة - 15 أونصة)

- البصل الأحمر : نصف كوب (مفروم)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة ومفرومة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- مسحوق الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء كبير، امزجي الأرز البني المطبوخ، والفاصولياء السوداء، والبصل الأحمر، والكزبرة، وعصير الليمون، ومسحوق الفلفل الحار، والملح والفلفل حسب الرغبة.

قدميها في طبق واستمتعي بها! أو دللي نفسك بوضعها في شريحة خبز الكاسادا، أو أي نوع خبز صحي تختارينه.