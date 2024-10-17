بلا سفاله وقلة ادب.. فريدة سيف النصر تهاجم الفنانين المؤيدين للمساكنة

شاركت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تهاجم من خلاله من يؤيد المساكنة قبل الزواج.

قائلة:" صباح الرضا..اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين؟اسأله عالخاص كتير بشكل بايخ .والغريبه ان كلها سؤال واحد بس بعدة أشكال ايه رايك في المساكنه" .

وتابعت قائلة:" قولا واحدا..يعني زنا.. الهي تسكنوا في نار جهنم يابعدا ..ماهو ربنا قال إن النار وقودها الناس والحجارة..استغفرالله العظيم".

وأنهت منشورها قائلة:" واللي هايسأل تاني باستعباط بلوك دي ردها كلمه واحده مافيهاش كلمتين ولا هزار..بلا سفاله وقلة ادب..وكتر خيركم جبتولنا الشتيمه للوسط كله".

وكان موضوع المساكنة محل نقاش الفترة الأخيرة وما أثار الجدل هو تأييد الكثير من المشاهير له مثل إيناس الدغيدي ورانيا يوسف وإليسا وكريم فهمي ومحمد عطية ومايا دياب وكارول سماحة ووائل كفوري ويوري مرقدي.

وكانت قد صرحت الدغيدي بأنها عاشت حياة المساكنة مع زوجها قبل أن يتم الزواج بفترة على أوراق رسمية، كما أثار محامي يدعي هاني سامح بعد أن أيد فكرة المساكنة قبل الزواج معتبرًا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر لن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.

حكم الدين في المساكنة

أوضح الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن كل الأديان السماوية يقرون بأن المساكنة زنا وهي من أكبر الكبائر، والله وصف العقد بالزواج والأجر بالمهر، معلقا: بعض الإعلاميين يأكلون حرام بالتريند ولا يهمهم أخلاق ولا دين .

وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة صاحب مدرسة الفقه الافتراضي، وحديثه عن الزنا لم يكن توصيف لجريمة أو حالة بعينها ذهبت له، ولذا يجب التفرقة بين الجريمة والعقوبة.