بيئة الشرقية توجه المُزارعين بقيمة المخلفات وأهميتها الاقتصادية

تفقدت الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة، أمس الأربعاء؛ منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بالشرقية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الاستعداد اللازم لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والاسماعيلية؛ وخلال الزيارة تم متابعة محاور عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024 بمحافظة الشرقية، والتي بدأت بمقابلة مسئول محور ديرب نجم القنايات، وتم رصد عدد 7 حالات حرق بالمنطقة.

وعلى الفور تم تحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد حريق مخلفات تقليم أشجار بجوار أحد المنازل، وعليه تم الإطفاء من قبل الأهالى حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأثناء الزيارة، تقابلت مساعد وزيرة البيئة مع المهندسين الزراعيين بنطاق مدينة القنايات للتأكيد على التعاون المشترك بين البيئة والزراعية في مواجهة تلك الظاهرة المشينة «حرق المخلفات الزراعية».

وأنهت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة الجولة التفقدية لمحافظة الشرقية، بالمرور على محور بلبيس الاقليمي، وتم مقابلة مسئول المحور لمتابعة أعمال المحور والتأكد من قيامه بدوره من تحرير محاضر المخالفة للقائمين بحرق المخلفات الزراعية طبقًا لنص القانون رقم 202، موجهًة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة في هذه الفترة للسيطرة الكاملة على الحرق المكشوف للمخلفات، وتوجيه المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية في فتح أسواق عمل للشباب ومصدر دخل ومجال استثمار جديد.